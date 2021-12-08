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【家居意外】媽媽拖地中途離開應門　返回驚見11月大B仔掉入水桶當場溺斃

育兒經 12:08 2021/12/08

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

媽媽拖地途中離開，返回驚見兒子掉入水桶溺斃。

家居意外隨時奪去小朋友的性命，家長要時刻留神！巴西一名媽媽在家中拖地中途，聽到門鈴聲前往應門，返回屋內卻驚見11個月大兒子掉進水桶中，活活淹死。

綜合外媒報道，事發於11月25日下午，巴西卡里亞西卡市（Cariacica）一名媽媽與11個月大兒子米格爾（Joao Miguel）在家中，當時媽媽正在打掃房子，沒有留意米格爾躲在食物儲藏室地下。

媽媽因聽到門鈴聲，前往應門，沒想到兒子竟在此時爬入水桶，且頭部向下浸在水桶內。當她走入廚房，驚見兒子溺水，急忙把兒子拉起來，兒子已無呼吸反應。

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遇溺搶救無效

媽媽嚇得即時報警求助，救護員到達前亦透過電話指導她和妹妹為兒子急救，可惜兒子急救長達1小時，最終仍返魂乏術。米格爾的阿姨表示，姊姊知道孩子救不回後陷入崩潰，

她一直崩潰大哭，我聽到她哭著求我幫忙，說孩子沒了呼吸。

媽媽在兒子離世後感到絕望，兩度生病，需要就醫服藥。目前男嬰的遺體被警方帶走驗屍，尚未確定會否對母親提出控罪。

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責任編輯：王明芳

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