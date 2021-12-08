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【誤吞異物】女子刷牙仰頭漱口　一時手滑15cm牙刷直落胃部

健康 11:47 2021/12/08

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女子刷牙仰頭漱口，一時手滑15cm牙刷直落胃部。

鯁喉意外常有發生，後果可大可小。內地一名女子在刷牙時仰頭漱口，未料一時手滑，長達15厘米的牙刷竟直達胃部，所幸及時送院將牙刷取出，不致造成太大損傷。

據內地傳媒報道，浙江一名黃姓女子近日在刷牙時，用漱口水仰頭漱口，手持牙刷放在嘴巴上方，沒想到一不留神手滑，牙刷滑落到嘴裡，更經過喉嚨、食道、直達胃部。

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黃女憶述，誤吞牙刷後雖然未有明顯痛楚，但當下感到非常害怕，遂趕緊到醫院檢查，醫生發現牙刷卡在胃和十二指腸的位置，若然不盡快取出，牙刷尖端會慢慢頂到胃腔，引發潰瘍，潰瘍反覆出現後或會出現穿孔的情況。

醫生立即進行內視鏡手術為黃女取出牙刷，由於牙刷呈長直狀且表面光滑，過程中要特別小心，避免對食管壁造成進一步損傷。

加上黃女在誤吞異物後仍繼續進食，因此胃腔內有大量食物殘渣，亦增加了手術的難度。醫生提醒民眾，假如不慎誤吞異物，就應立即停止進食。

過去亦發生過類似事件，江蘇徐州一名女士邊刷牙邊聽老公講笑話，她笑出聲誤吞了長20cm牙刷，最終需要送醫院，麻醉進行40分鐘手術保住食道。

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責任編輯：羅嘉欣

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