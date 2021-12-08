【保安檢查】西九龍法院大樓下周六推全面安檢　不得帶水或飲品進入受管制區域

▲ 西九龍法院大樓下周六推全面安檢。（經濟日報資料圖片）

司法機構今日(8日)公布，下周六(18日)起西九龍法院大樓將全面實施保安檢查；新安排下，法庭使用者進入西九龍法院大樓1至11樓法庭、登記處、會計部、資訊中心、辦公室範圍及相關設施時（受管制區域），須先接受保安檢查，包括通過金屬探測器檢查，隨身物品亦須接受X光行李掃瞄機檢查。

發言人稱，安檢程序旨在防止違禁物品，例如武器、刀、剪刀、水和飲品，被帶進法院大樓，使用金屬探測器及X光行李掃瞄機可令安檢程序更有效率和更加可靠，司法機構的保安人員將在安檢區向法庭使用者提供適當的協助。

基於保安考慮，法庭使用者不得攜帶水或飲品進入西九龍法院大樓的受管制區域。司法機構將在受管制區域內提供飲用水，並鼓勵法庭使用者自備水杯。法庭使用者亦可使用設於受管制區域內的自動販賣機購買飲品。

發言人解釋，西九龍法院大樓的安檢區設於一樓中庭，使用者須依從指示，沿指定路線由法院大樓正門入口經自動扶手電梯或指定公眾升降機前往安檢區；而司法機構會設置專用通道，以便利經常進出法院大樓的律師代表和傳媒等，更快捷進入受管制區域。

司法機構表示，西九龍法院大樓實施安檢措施時，會致力讓法庭使用者順暢並有序地進入法院大樓。然而，安檢程序難免需時完成，司法機構促請所有法庭使用者提早到達西九龍法院大樓，尤其於早上或午飯後的繁忙時段。

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責任編輯：陳正怡