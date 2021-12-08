【異搜店】港姐入行三年來曾被狠評演技　陳曉華洗底成功新劇升呢女一

▲ 陳曉華《異搜店》升呢女主角。

以三位年青演員陳曉華、何廣沛、吳業坤擔正主演的《異搜店》，以一間專賣各式各樣舊物的二手店為故事背景，並由數個單元故事組成，演員包括曹永廉、麥秋成、黎燕珊、李成昌、林漪娸、楊玉梅等，並將緊接《十月初五的月光》後播出，也是陳曉華首次擔正女主角。

《異搜店》每個單元各以一樣舊物為主幹，所有單元角色會因應相關舊物的牽引不由自主地走在一起；而靈異奇幻風格包裝背後，是一段又一段感人故事，及人與人之間有理說不清的關係，包括：何謂幸福快樂的家庭、網上情緣、父母如何「愛你變成害你」以及不能挽回的過去等。

除了單元故事，劇中各主要及常規角色，背後亦暗藏千絲萬縷關係，當中更涉及一個埋藏多年的秘密，需靠觀眾留意細節才能逐一拆解箇中謎團，故以懸疑劇作招徠。

最新影片：《全民造星IV》訪問

近期TVB大膽起用大批新演員，致力培育更多明日之星，亦希望為觀眾帶來更多新鮮面孔。《異搜店》劇中重要角色：二手店太子女馮祖儀，便是由入行資歷只有三年多的陳曉華（Hera）飾演。

【七公主】陳曉華咬木塞練咬字 Hera演技大躍進獲讚

被批評後承諾改進

挾2018年港姐冠軍銜頭入行的Hera，去年首度參演劇集《迷網》被狠批演技生硬兼口齒不清；之後承諾會努力改進的Hera，在今年播映的《七公主》中有亮麗表現，獲讚咬字有進步兼演技自然。

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愈戰愈勇的Hera，今次飾演善良熱血太子女，並會與擁有異常觸覺的韋德信（何廣沛飾）及專一能幹的醫生Andy（吳業坤）大譜三角戀。

夥何廣沛吳業坤三角戀

對於首度出演女主角，Hera坦言對仍是新人的自己是極速學習及檢討機會，問到拍攝靈異場口時有否遇怪事，Hera坦言很多：「最記得有部沒有叉電器的電腦，明明已經沒電很久，但有一日突然可開著；當時因為大家趕拍攝沒為意，後來覺得古怪，就走去嘗試再開部電腦，看會否見到特別的事，但部電腦自此之後又回復開不到嘅狀態。」劇中周旋於廣沛與坤哥之間的Hera，笑言現實中對二人「零過電」：「因為我比較偏向一見鍾情，第一眼就知道會否有機會發展！」

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而曾獲2018年「飛躍進步男藝員」獎的何廣沛，則是繼《食腦喪B》後第二度擔任男主角；出名好玩活潑的廣沛，在劇中飾演踏實又樂於助人的德信，與過往演繹的角色明顯不同風格；加上他與Hera在劇中默契十足，不但外型匹配，更有不少輕鬆愉快互動。