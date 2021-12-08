  • 22°C
香港時間 : 20211208日 (週三) 13:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【拳王】加晴正藍CP被讚登對　張振朗減磅拍打戲：攰到唔講嘢喇　

娛樂 12:42 2021/12/08

分享：

熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

《拳王》

TVB台慶劇《拳王》在昨晚（12月8日）劇情講正藍（張振朗飾）為減磅決戰外號「鬼影」的拳手邢冠一（古天祥飾），縱然面對無數美食引誘，仍堅持齋食烚雞蛋。

最終正藍成功減磅，並在擂台上決戰邢冠一，可惜處於下風連番中重拳；為免正藍遭受不必要永久損傷，教練迎風（黃子恒飾）在關鍵一刻掟白毛巾投降。

【思家大戰X拳王】女觀眾摸張振朗尖叫　姚子羚不及家庭隊搶鏡

振朗攰到唔想講嘢

輸了比賽的正藍情緒低落，加晴（蔡潔飾）見狀即指責迎風，迎風即型爆回應：「我係佢教練，有權咁做，亦都有必要咁做。」與之前傲山（黎耀祥飾）處理正曦（譚俊彥飾）比賽手法截然不同。

對於該個重要場口，振朗坦言拍得辛苦又遺憾：「過磅戲有遺憾架。本身我想甩水甩到勁乾，因為想帶畀觀眾真實感，但因為我開劇前已經甩過一次水，拍咗兩個月左右，上擂台前又甩過1次，教練話我唔可以喺兩個月咁短時間內甩3次水，所以我就跟佢建議冇咁做。」

此外，拍打擂台戲連續拍了5、6日，因此振朗說：「所以我無論戲內戲外都好攰，應該喺嗰段時間開始，我就完全唔講嘢喇。」

短裙蔡潔引注目

正藍在劇中雖然木木獨獨，但由於為人正義、熱血又夠堅持，令任性的加晴不期然墮入愛河。尤其與Danny（朱敏瀚飾）送喝醉了的正藍回家一幕，當加晴見到正藍住的地方如此「屈質」，再對比自己處身的豪宅時，眼內滿是憐惜。

不過網民對於相關場口卻「放錯重點」，紛紛留言指短裙Look上陣的蔡潔既吸引又有青春氣息，並盛讚她與張振朗這對CP相當匹配：「年紀望落去好襯！」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【貓奴明星】《拳王》蔡潔內疚照顧不周令愛貓離世　走出陰霾再養貓︰這次要寵壞牠！
12:34 2021/12/07
【貓奴明星】《拳王》蔡潔內疚照顧不周令愛貓離世　走出陰霾再養貓︰這次要寵壞牠！
【十月初五的月光】阮嘉敏專注工作對愛情事隨緣　Mandy昐成為更好的自己
18:19 2021/12/06
【十月初五的月光】阮嘉敏專注工作對愛情事隨緣　Mandy昐成為更好的自己
【十月初五的月光】林穎彤重演海琳失落爆喊一幕　 姚嘉莉跟米雪過招鬥演技
13:12 2021/12/07
【十月初五的月光】林穎彤重演海琳失落爆喊一幕　 姚嘉莉跟米雪過招鬥演技

你可能感興趣

【貓奴明星】《拳王》蔡潔內疚照顧不周令愛貓離世　走出陰霾再養貓︰這次要寵壞牠！
12:34 2021/12/07
【貓奴明星】《拳王》蔡潔內疚照顧不周令愛貓離世　走出陰霾再養貓︰這次要寵壞牠！
【十月初五的月光】阮嘉敏專注工作對愛情事隨緣　Mandy昐成為更好的自己
18:19 2021/12/06
【十月初五的月光】阮嘉敏專注工作對愛情事隨緣　Mandy昐成為更好的自己
【十月初五的月光】林穎彤重演海琳失落爆喊一幕　 姚嘉莉跟米雪過招鬥演技
13:12 2021/12/07
【十月初五的月光】林穎彤重演海琳失落爆喊一幕　 姚嘉莉跟米雪過招鬥演技
電視劇 拳王 張振朗 朱敏瀚 蔡潔 古天祥 TVB

最高瀏覽

【宣明會助養】港人意外揭受助人生活奢靡　受助人反指不知一直受助養
22:13 2021/12/06
【宣明會助養】港人意外揭受助人生活奢靡　受助人反指不知一直受助養
【極品夫妻】新人擺酒開40圍食完走數　酒店職員：做咗10幾年無遇過
14:09 2021/12/06
【極品夫妻】新人擺酒開40圍食完走數　酒店職員：做咗10幾年無遇過
【青春本我】余詠珊解釋一時心軟沒狙擊MIRROR　爆何哲圖對《聲夢傳奇》耿耿於懷
12:07 2021/12/07
【青春本我】余詠珊解釋一時心軟沒狙擊MIRROR　爆何哲圖對《聲夢傳奇》耿耿於懷