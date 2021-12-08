【IB攻略】聖誕假部署備戰IB考試　溫習目標為本釐清概念操練試卷

▲ IB學生可趁聖誕假作最後備戰。（iStock圖片）

IB 大考不足半年就要開始， 聖誕節亦都即將到來，雖然節日氣氛濃厚，但是同學應該如何部署公開考試呢？

審視IB預計分和大學要求

第一， 筆者會先比對自己預計分和大學的條件取錄分數。例如大學要求一定要IB數學6分， 但是自己數學成績不太穩定，就要勤加溫習指定科目。

溫習以目標為本

很多學生對溫習有不同的見解，有些同學認為拿著本書讀就是溫習， 但很可能只會浪費時間。溫習應該都是目標為本， 例如要針對某幾個專題研習， 和應該最幾多條相關的考題。

例如，當學生溫習物理，因為都已經有20幾個topic，同學溫習根本不可能每次都溫完全，同學應該抽取1-2個topic，先弄懂內容和principle，然後再針對做過往試題，才是上上之策。

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平衡壓力和生活

雖然學生的職責是讀書上大學， 但學生的壓力不比大人少， 因為一個考試定生死，很多IB學生才17-18歲，忽然其來的考試壓力，有很多學生是吃不消的。

以前筆者集中了2-3小時後，不要繼續強迫自己在書桌上， 反而會去會所游泳或打打藍球，或聽聽音樂， 休息最短大概15-30分鐘，不要因為休息而覺得內疚，適當的休息是必須的。

文章獲HKexcel IB Specialist授權轉載。

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