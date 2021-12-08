【好人好事】向流浪牛送暖捐出1板糧草　粉絲代姜濤行善窩心行為獲讚

▲ 姜濤粉絲代偶像捐糧草予流浪牛。

姜濤於18年參加《全民造星》奪冠入行，這位人氣偶像的粉絲人數愈來愈多，而姜濤號召力和影響力也不容小覷，一眾姜糖投入追星之時，也不忘以偶像名義做善事。

日前「西貢十四鄉村牛關注組」於facebook專頁發帖文，多謝一名「姜糖」捐出一板乾草給關注組，該粉絲以姜濤的名義捐贈，為一眾郊外流浪牛「送暖」，粉絲窩心行為令關注組留言道：「真係有意想不到的驚喜。」

【MIRROR成員】姜濤+教主成全年熱搜三甲 李佳芯力壓炎明熹進駐五大

▲ 姜濤獲不少Fans擁戴！

關心郊外流浪牛

本港有不少流浪牛聚集西貢、大嶼山和馬鞍山等地，在草地「沙漠化」的影響下，令不少流浪牛失去主要糧食。

而一班熱心市民於16年前成立「西貢十四鄉村牛關注組」，一直關注郊外野牛的情況，市民更會捐糧草給一眾牛牛。

▲ 有姜糖以偶像名義捐出一板糧草給流浪牛。

而本月1日關注組於facebook專頁多謝善長捐出2板乾草，其中一位為姜濤粉絲「姜糖」，他以偶像名義捐贈，關注組於帖文寫道：

2021年12月1日這個冬季真係有意想不到的驚喜，非常多謝這位姜糖用姜濤的名義捐贈了一板乾草，非常感激！

今日收到的2板草，十分感謝以下的捐贈者：

第一板草由三名市民捐贈

第二板草由姜濤捐贈

2板份量十足的Timothy糧草 -

1板乾草有24紥，1紥草大約重25Kg。

祝福牛牛身體安康，在冬天最緊要長食長有！

最新影片推介：《全民造星IV》專訪

姜糖集資行善

據知一板乾草的價錢為4、5千元，只夠牛群吃數天。

在昨日（12月7日），關注組發帖分享10數張牛牛吃草的照片，當中寫道：「牛牛有個微小的生活願望，就係當肚餓時就有草吃，糧草由姜濤和3名市民捐贈，非常多謝。」

這位姜糖的善心行動獲網民讚賞，不少人留言，當中包括：「姜糖好叻！做好多有意義嘅行動」、「姜糖成立咗一個義工團，低調哋做好事善事」、「姜濤善心感染他人，姜糖有愛」和「姜濤姜糖用生命影響生命」等。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

響應愛姜濤愛地球

姜濤於兩年前出道不久時，已呼籲粉絲多做善事，他於慈善活動上透露小時候，媽媽給予他100元作零用錢，更教他將部份零用錢捐出做善事，他當時對媒體說：「入行後我希望有機會做多點慈善，做藝人影響力會大一點，希望可以幫到人。」

今年4月尾姜濤迎來22歲生日，粉絲為他買下電車車身廣告外，一眾姜糖更有慈善應援，當中後援會以姜濤名義捐出萬元給世界自然基金會WWF HK，支持繼續保育地球生態，據知是響應「愛姜濤，愛地球」的呼籲。

▲ 姜濤希望粉絲多參與慈善。（取自instagram）

另外，姜濤曾透露兩年前曾收過粉絲一份驚喜禮物。

他說：「當中有張證書，我上網搜查資料，發現原來是新西蘭一塊地皮，塊地有我個名，但該處並非用來起樓，是代表我支持環保，我都很開心他們捐錢做善事，幫助有需要的人。」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【MIRROR成員】19歲入行計劃29歲退休 姜濤想30歲前上車或移民外國

除姜糖做善事外，ERROR的粉絲早前也捐錢救助毛孩。

日前慈善機構「阿棍屋」於facebook發帖文多謝ERROR成員何啟華的後援會支持，捐出3萬元給機構。當中寫道：「呢份禮物實在太有心思，代毛孩們感謝各位的厚愛，毛孩們必定可以過個充滿罐罐嘅聖誕節。」