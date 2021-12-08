【正能量】19歲患胃癌割胃保命遭嘲藥煲　康復自強當快樂義工助同路人

▲ 胃癌康復者Natalie表示，參與癌症資訊網慈善基金活動是助人也是自助，她從中獲取的快樂和滿足感無可比擬。

方嘉儀確診胃癌時年僅19歲，當同輩在忙拍拖、忙功課、忙上莊的時候，她努力抗病。

哪裏跌倒哪裏站起來，病癒她加入癌症資訊網慈善基金，並當上主席，體會更深、同理心更多。癌症沒有打倒她，腳步輕省，只見沿途更多繁花綻放。

健康良好，一直有游泳及打曲棍球的方嘉儀（Natalie），在讀大學二年級時發生了一件令她難以置信的事。這期間她的家人見她突然消瘦、臉色青白，最明顯是不夠氣。「過往我體能一向甚佳，無任何胃痛迹象，那段時間卻常見頭暈，飲食胃口極差難下嚥，家人特意為我烹調軟身食物。」

殊不知兩、三日後，在吃飯途中Natalie突然吐血，以為是反胃所致，口中流出全是鮮血，馬上送院。入院檢查初時，醫生都說後生女多是胃潰瘍或胃出血，後照胃鏡並取組織化驗，證實患上胃癌。「我當時還想，只是嘔啖血，怎麼會是患上胃癌。我健康又後生，有無搞錯了！？」

▲ Natalie指另癌症資訊網慈善基金一義務工作是幫助癌症病人眾籌。「藥費高昂且使用藥物時間漫長，部分更是家有老小的經濟支柱。」（湯致遠攝）

割胃三分一

她因一直質疑患癌孰真孰假，初期蹉跎了一些治療時間。「因為不相信，不斷問醫生：可否給證據我看，與醫生有很多角力。但後來因血色素太低，胃又再出血，要盡快做手術。」手術有兩個做法：一、切除半個胃；二、如開刀時發現情況太嚴重，做不到接駁位，有機會全切除。「我又鬧醫生：個胃切了仲得了，沒了消化系統，我將來怎樣！？」確診胃癌二期的她，要切除三分一個胃。並將腸道拉高做一個接駁位，吊營養素補充，留醫近一個月。

回憶那段日子，她說極難熬、寬容難展，她把心一橫決意自閉斷絕接觸群眾，反覆思量：「為何自己搞成咁？」「我軟癱在病床，食、瞓都在上面，又要插尿喉，人很無助。同病房有4個年青病人，齊齊躺在床上，更傷心是有兩個病人先後離世，我害怕到想逃離，好驚自己是下一個。」

為了盡快離開黑洞（病房），Natalie變得聽話，如何難以下嚥都會盡量食，深明要有足夠營養方能復元。手術後她做過幾次化療，而且要重新學習吞嚥，流質食物也要慢嚥細嚼，物理治療師會教她練氣，在療養院度過了兩個月。「我的生活變得完全不同，步伐變得緩慢，像是重新學做人。」

▲ 疫情期間，Natalie曾與癌症資訊網創辦人吳偉麟Alan派發口罩。（相片由被訪者提供）

一日三餐營養奶及流質食物

病情告穩定，Natalie待身體狀況許可，重回校園，但當時她仍需一日三餐以流質及營養奶果腹。「初時不能一次就飲晒，一枝奶要分3次才飲完，飲下時會胃脹，也要習慣何謂飽的感覺。在學校會躲在一角『用膳』，或以水樽裝入稀粥，扮飲水。」她會突然覺得肚餓，要走出講堂飲營養奶。「那時覺得自己像BB，定時定候要飲奶。」

她不能吃的東西驟然變為一張冗長清單：硬身蔬菜如西蘭花、芥蘭；難消化的筍，纖維高的蘿蔔也無緣了。初時要把所有食物烚熟後都搗爛攪碎，而且味覺都有改變，足足維時一年。現時已回復正常飲食，她以前愛吃海鮮、東風螺、青口，現在已不能吃，零食都戒了不少，薯片也吃一、兩塊止。割胃後要定期補充維他命B12，她每12周注射一針。

▲ Natalie（左）出席全球淋巴癌關注講座。（相片由被訪者提供）

被質疑為何患癌

由確診距今十多年，Natalie重提舊事一直笑意盈盈，輕鬆自若，惟提到最煎熬的是來自一些不友善目光，忍不住落淚。「一些人知道你生病時，不大看得起你，當我康復向同輩提及患病，有人竟選擇與我割蓆，又多指指點點，問我是否吸毒、吃了不應吃的東西，這些說話是極難受。甚至我的家人也被其他年長親友質疑，為何帶個『藥煲』回來，認為家族遺傳基因好，不會有這樣的事（有人患癌），反問我在哪裏惹回來？」

在她最軟弱的時候，竟被指是「不完整的人」，難怪她會意難平。「最心痛是家人，他們已要照顧我，還要承受這些冷言。我是有些自責的，為何會有這樣的事，但最終都已發生了，不開心一定有。」

那種被欺壓又不甘心，Natalie想無論如何也要站起來。「有一種Fight again的硬頸，我要活給他們看，雖然體內有不是完整的器官，但仍然生存到。」

自後Natalie參與了不同機構的義務工作，幫回癌症病人。她病榻床上時，得到過來人鼓勵，康復後都想履行這些義務，機緣巧合下認識到癌症資訊網創辦人吳偉麟Alan，大家都是癌症康復者，有共同信念，冀盼給更多正確、貼心的資訊予癌患者。「每一個病人行的抗癌路都不同，由我們過來人去講述經歷及服務他們，說服力會更大。」

▲ 為讓大眾多認識及關注肺癌，Natalie進行公眾教育拍攝工作。（相片由被訪者提供）

快樂義工助同路人

參與癌症資訊網慈善基金活動是助人也是自助，她從中獲取的快樂和滿足感無可比擬。「說來有趣，遇到與我確診年紀相若的患者，原來大家都曾想過，一有癌症，日後都不能拍拖生子，這些擔心絕不會與家人講出口。事實上有美滿婚姻的癌症康復者並不少數，生兒育女部分病人或有影響，但成功懷孕有下一代也非罕見。」

加入癌症資訊網已有五、六年光景，有些個案她難以忘懷：有一位醫院留醫的末期伯伯，希望可上茶樓品茗，但因行動不便而無法成行，Natalie在朋友處借來蒸籠、紫砂茶壺，買來便利店的蝦餃燒賣放入蒸籠裏，以推車形式問伯伯想吃哪些點心，然後遞上當天的報紙，病人看到這情景笑逐顏開，盡管他這天後不久便離世，也一償了他的心願。

「抗癌過程磨人又沉悶，不妨想些創意做法去逗病人開心，就算是晚期病人，他想到甚麼我們盡量配合，最重要玩得開心。」

維多利亞港帆船賽暨體驗日

癌症資訊網慈善基金獲一位曾患癌病的有心人全力贊助，並由Pandora級別的帆船及團員全力支持，上月主辦首屆「維多利亞港帆船賽暨體驗日」，邀請一班癌症康復者參與活動，一同揚帆出海，體驗航海樂。

記者：周美好