【公屋上樓】新移民一家五口輪候公屋　大女不願與繼母同住︰想自己排一間

▲ 有新移民一家五口欲申請公屋，大女想自己另排一間。

在香港想擁有一個安樂窩並不容易，樓價高上車難，公屋又多人爭，輪候時間長達數年以上。早前有女網民在社交媒體分享，一家五口從內地移居香港，打算申請公屋，但她與繼母關係不佳，不願與對方同住。她想自己另外申請一間公屋，因此詢問網民意見，了解是否可行。

想另排公屋與繼母分開住

該名女網民早前於「小紅書」發文表示，她的嫲嫲是香港永久居民，爸爸在兩、三年前來港後，她與繼母、弟弟及妹妹亦在今年8月移居香港團聚。爸爸曾提出一家人申請公屋，不過她與後母關係差，不希望同住，因而對輪候公屋一事遲疑不決。

作為長女的她表明了三點，「第一，我不喜歡我後媽，不想朝夕相處；第二，我個人認為以後也是要交生活費的，不如自己有個公屋，爭執少一點，不喜歡爭來爭去；第三，我後媽也不喜歡我爸對我好，離太近會很麻煩。」

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小紅書網民︰結婚生子換大單位

她稱爸爸最快可在數年後獲得永久居民身份證，即使一家人暫時仍非香港永久居民，也可提前遞交公屋申請。只是她對排公屋有不少疑問，如不知可否自己獨立申請公屋；與家人一起申請後，會否影響自己將來申請；以5人家庭名義申請是否可獲派更大單位。不少小紅書網民提供意見，有網民指排公屋不會太久，又教路︰

將來結婚生子了可以換大的，超級快，而且可以自己選擇住哪裡。

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據房屋署資料，申請公屋的資格包括申請者必須年滿18歲；申請者及所有家庭成員必須現居於香港並擁有香港入境權。而獲分配入住公屋時，必須有至少一半成員在香港住滿7年及所有成員仍在香港居住。

至於18歲以下子女在2個情況下視作已符合7年居港年期規定，包括不論在何處出生，只要父母其中一人居港滿7年；或在香港出生並已確立香港永久居民身份。

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責任編輯：王明芳