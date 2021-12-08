【情侶偷竊】港島名校情侶赴英留學疑偷竊　室友報警求助：成間屋清空晒

▲ 有留學生指控香港情侶偷竊，稱已報警處理。

人在異地遇到偷竊案，令人感到慌張及無助。一名女網民日前在「連登討論區」發文，指在英國留學時遭遇入屋盜竊，房間被洗劫一空。由於房屋大門門鎖沒遭破壞，只有房間門鎖遭拆除，事主懷疑是同住的情侶所為，已報警處理。

女生帶男友同住起爭執

事源去年事主與另外兩名香港女生一同在英國租住房屋，其中一名女生及後帶男友同住，引來爭拗。事主不滿男生在屋內吸食大麻，又「整到間屋好污糟，屙屎屙到廁板都係」。大家最後不歡而散，房屋租約在9月才完結，但情侶另覓住處提早搬走，並表示交由中介公司找新租客。事主不想與陌生租客同住，最後自行花數個月時間尋找新租客。

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事主懷疑此舉令女生不滿，「覺得我哋故意拖佢，所以報復我哋」。事主和情侶爭吵初期，經常在離家回來後發現房中物品被移動過，故安裝小型閉路電視以示警戒。直至情侶搬走，事主回家檢查時，發現房間內的小型閉路電視連SD卡都被偷走，立即報警。可是該對情侶一直不肯接聽警方電話，事件不了了之。

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房間遭清空

事主在6月初回港過暑假，臨離開前特意安裝多一個房門鎖，原以為萬無一失；怎料9月回英國卻發現她的房間遭清空，房內只剩一張床，床單、羽絨、電腦屏幕等物品一概不見：

成間屋畀人洗劫一空，所有嘢畀人扔晒，連垃圾桶、吸塵機同廚具都攞走……

由於租約在9月才完結，情侶在這段時間仍可進屋內，加上事主發現大門門鎖沒遭破壞，只有房間的門鎖遭拆除，懷疑是兩人所為，再次報警處理。可是兩人仍然避接警察來電，亦封鎖事主的所有聯絡方法。據事主所指，該對情侶中學就讀港島名校，現時就讀薩塞克斯大學，「已經報警同話咗畀學校知，但係咩進展都冇」。

事主在10月更收到電力公司寄來的電費單，指她拖欠5月至8月的電費。事主指自己和另一名室友在6月初已回港，不應該有電費支出，認為情侶該繳付6至8月的電費。由於事主一直未能聯絡該對情侶，轉而聯絡女方的媽媽，卻沒有得到回應。事主經歷事件後發文訴苦，慨嘆要「帶眼識人」。

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責任編輯：王明芳