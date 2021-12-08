【育兒經】心痛兒子太累太辛苦提議他放棄 其實放棄是教出來的

▲ 心痛兒子太累太辛苦提議他放棄，燃動歷奇創辦人張秀儀認為，其實放棄是她教出來的。

沙田新城市中央廣場有個史諾比樂園，園中有一個小船遊樂設施，每逢假期都有很多家長帶小朋友排隊輪候。輪候隊伍往往都很長，有一次我答應了3歲的兒子去輪候小船，原本計劃爸爸負責排隊，我和孩子先到遊樂場玩，到差不多輪到我們的時候才過去排隊。

怎料，兒子堅持要自己排隊輪候小船。我多次問他要不要邊到遊樂場玩耍邊等，他都不要。輪候期間他沒有發脾氣，只是默默的等候。前面有些家庭因為到了午餐時間，預訂了餐廳，所以就叫孩子先去吃飯不要等了；後邊父母說服孩子，要等候太久不如不要再等了，去逛商場更好，被說服的孩子就跟爸媽走了。

其實，等候期間我也多次問兒子要不要去玩遊樂場休息一下，但他就是要等，到了最後他足足等了一小時，成功乘上小船。

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另一次，我和他帶同平衡車由大埔出發去科學園，一路沿着單車徑走，他踏平衡車，我就在旁邊陪跑。由大埔往科學園路途的其中一個特色，就是中間沒有太多撤退的路綫。我也一樣多次問他會不會很累，要不要休息，要不要乘車走。他都是堅持一句：「我要去科學園。」途中真的有點辛苦，有時走幾步他都要我攬一下安慰，但就是不要休息，到最後我們花了兩小時四十五分鐘到達科學園。

回想自己和孩子的互動，孩子有了目標就要堅持的心真的很強烈，反而是自己心痛兒子會不會太累太辛苦，多次提議他放棄。孩子那麼小，未懂得甚麼是放棄，容許自己放棄卻是我教他的，以太累作為的藉口也是我教他的……從此我就叫他做「毅力仔」，除了肯定他的優點，也提醒自己孩子的特質要好好珍惜，不要隨便小看他。只要他想要堅持，我都學習不要放棄，在旁支持他。

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