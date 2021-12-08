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【年輕創業】10歲女與母創業賣玩具月賺逾$150萬　住豪宅收名車計劃5年後退休

育兒經 13:33 2021/12/08

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

澳洲10歲女童創業賣玩具月賺逾$150萬，計劃5年後退休。

澳洲一名女童年紀輕輕就成為玩具大亨，在媽媽的支持下，今年5月創業做老細，官感玩具系列大賣，首月已賺逾150萬元，早前媽媽更送贈全新Benz獎勵她。臨近聖誕，玩具公司生意做到沒有停手，生意額節節上升，媽媽更計劃女兒在5年後，即年僅15歲就可以退休。

10歲Pixie已是玩具公司的主理人。 （IG圖片）

9歲創業賣玩具

綜合外國傳媒報道，澳洲悉尼41歲女子Roxy Jacenko任職公關，與36歲的銀行家丈夫Oliver Curtis結婚，二人育有10歲女兒Pixie Curtis和6歲兒子Hunter。媽媽在女兒BB時期，已用女兒的名字創立髮飾品牌Pixie's Bows。

女兒受到媽媽啟發決定創業，在今年5月，當時9歲的Pixie創立了Pixie's Fidgets玩具公司，所有玩具在2天內已售罄。Roxy表示公司首月營業額高達20萬美元（約156萬港元）。公司推出了矽膠官感玩具，非常熱賣及流行，Pixie乘盛追撃推出不同款式，成為皇牌產品。

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支持女兒15歲退休

媽媽Roxy大讚女兒有創業家的冒險精神，她自己在14歲時才賺錢，當時在快餐店賺些零用錢，可時9歲的女兒已經創業，成績更很好，令她大感驕傲，形容女兒是「天生的女商人」，媽媽更支持女兒在15歲退休。

Roxy一家本身家底不俗，加上女兒創業成功，身家更豐厚，在今年8月，媽媽送兩子女一輛全新Benz賓士，價值28.4萬美元（約220萬港元）。現時一家四口住在價值660萬美元（約5,150萬港元）的豪宅中，在IG照片所見，家中裝修擺設豪華，更有私人游泳池，以及專放玩具的倉庫。

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在今年8月Pixie的10歲生日派對中，見她收到很多禮物，包括名牌手袋，生活奢華。Pixie表示計劃利用自己所賺的錢，讓媽媽瘋狂購物及一家到斐濟度假。據悉，Pixie的玩具公司預料10年後市值達2,100萬美元（約1.6億港元）。

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責任編輯：王明芳

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