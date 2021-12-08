【冬日護膚】燕麥浴可止痕紓緩濕疹　認清沐浴露致敏標籤濕疹不再

▲ 認清沐浴露致敏標籤，濕疹不再。

乾燥天氣皮膚特別易痕癢敏感，沖一個麥皮浴或是解救方法。皮膚科醫生陳厚毅曾受訪指出，麥皮浴確實有紓緩濕疹、止痕的作用，這方法亦被美國皮膚科醫學會（American Academy of Dermatoloy）及美國濕疹協會（National Eczema Association ）所認可。

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陳厚毅指出，「麥皮浴」是外國人常用的偏方，的確可以起到止痕保濕、滋潤皮膚功效。但要留意的是，沖麥皮浴並不能治療濕疹，或取代藥膏，只能起輔助作用。

而方法上，一般是會先將一碗燕麥熱溶，再倒入水中。此方法沒有防腐劑，成分較天然。燕麥的濃度及份量，以至麥皮的種類也沒有規限。以下是沖天然麥皮浴的一些貼士：

將麥皮磨成粉狀，可加強吸收

不宜沖太久，10分鐘以下為佳，否則可因水溫，令皮膚更乾燥，減低鎖水功能

宜即整即沖，以免時間一久，增加感染細菌的機會

家中需要備有沖涼缸或盤子

水溫保持在37至29度之間

麥皮儲存上盡量保持乾淨衛生

陳厚毅補充，沖麥皮浴效果因人而異，普通沖涼液不一定比麥皮浴差。另外，有極少數人士會對燕麥敏感，如皮膚出現紅腫、痕癢等情況，則不宜再浸水，否則會加劇敏感。而如果皮膚有活躍損口，亦不宜沖麥皮浴，以免刺激皮膚，加劇疼痛感。

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認清沐浴露可致敏標籤

容易敏感或患有濕疹的人士，在揀選沐浴產品時要特別小心。消委會過去曾抽查過市面上60個不同牌子沐浴產品，發現多達23款含可致敏防腐劑。想擺脫致敏源？不妨留意產品標籤字眼：

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要減低痕癢感，皮膚科專科醫生何家強就曾指出，洗澡水溫切勿過高。他表示，水溫超過38至40度會令痕癢人士覺得舒服，主要是因為神經綫感受熱力時，痕癢感較易消失。但這止痕錯覺只在一時，水溫過熱其實有可能灼傷皮膚，更會影響皮脂這層本已不大夠的保護膜，令皮膚內的水份流失更多。

而天然美容專家李韡玲就曾在專欄指出，如痕癢難擋、可用一塊片糖煲水來洗抹，甚至是浸浴（當然要多加一塊片糖），一日2至3次，每次時間不少於15分鐘，以7日為一個療程。

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責任編輯：羅嘉欣