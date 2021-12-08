【加入政府】《東張》黃穎君加入政府做媒體主任月薪逾6萬 為家人還債入行曾日做5份工

▲ 《東張》黃穎君加入政府做媒體主任月薪逾6萬，為家人還債入行曾日做5份工。

《東張西望》主持黃穎君近日勇闖曱甴屋，被網民激讚勇敢，令其人氣急升。但有消息指，黃穎君已獲聘為民政事務局媒體主任，昨日(7日)已正式上班，月薪逾6萬元。

曾在《東張西望》追訪外傭街頭非法煮食、走訪鬧市察看巨鼠橫行、揭示疫情下長者的缺罩悲歌；也在《降魔的》演單親媽媽龍貓嫂、藝人黃穎君（Burmie），今年入行8年，既踴躍於了解社會議題，也熱愛演戲感受人生。

2012年，黃穎君在朋友游說下參加《香港小姐競選》，因外貌酷似歌手謝安琪引起關注。雖然最終在港姐無緣三甲，但因當年的特備節目《一切從落選開始》，令Burmie輾轉加入TVB娛樂新聞台當主持，自此開啟演藝之路。

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她接受訪問時表示，當年是為養家還債才投身演藝圈：「在讀大學某天，爸媽致電告訴我因生意失敗欠債，連交學費也出現問題，但以我當時的收入，要幫忙還債與交學費是有一定難度。」

於是，Burmie為幫家人扛下債務，未有思索太多便開始學業與工作交替的忙碌生活：「每天放學就去補習，一星期補足7天，但月入都只有萬多元，未足夠幫補家人。於是又兼職做客戶服務員、市場行銷、司儀及幫人寫辯論稿，最高峰時同期做5份工，放工就再回去溫習。」

黃穎君在近日播出大埔富亨邨「恐怖曱甴屋」中，有滅蟲公司義務派員到涉事單位滅蟲，主持人黃穎君與《東張西望》節目攝製隊當日就入屋直撃情況，曱甴數量多得驚人，有部分更爬到滅蟲人員身上，畫面觸目驚心，被網民封「東張女勇士」。

及後雖然已完成滅蟲，但屋內外亦有大量小強，黃穎君再次進行現場報道，但今次她沒有穿上保護衣，被網民大讚勇敢。事後她於社交平台分享感受： 一連三日《東張西望》很多人inbox我驚唔驚……點會唔驚，但因為對團隊的信任、挑戰自己、見到鄰居們的困擾無助，以及幫助業主家人的心……我們嘗試踏出第一步，希望有義工社工幫忙跟進。

黃穎君畢業於香港大學教育系學士、中文大學社會系碩士，在大學4年級時參選港姐，先在娛樂新聞台任兼職主持，並在期間修讀香港中文大學的社會學碩士。

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責任編輯：王明芳