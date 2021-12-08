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【專上課程】教育局明推E-APP預先報讀下學年專上課程　首輪申請明年5月23日截止

社會 12:58 2021/12/08

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教育局今推E-APP預先報讀下學年專上課程，首輪申請明年5月23日截止。（擷自E-APP網站）

教育局明日(9日)推新一輪「專上課程電子預先報名平台」（E-APP）網上報名服務，讓應屆香港中學文憑考試考生預先報讀22/23學年「大學聯合招生辦法」（聯招）以外的全日制經本地評審副學位及學士學位課程；新一輪的E-APP有約30所專上院校及其附屬學院參與。

聯招以外的全日制經本地評審副學位及學士學位課程，包括「指定專業／界別課程資助計劃」下的副學位課程，及「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」下大部分的合資格課程。

當局提醒，使用E-APP報名前，可在E-APP網站觀看報名流程的教學短片和瀏覽「自資專上教育資訊平台」（Concourse）內有關專上院校的資訊，及約450個聯招以外的全日制經本地評審高級文憑、副學士和學士學位課程的資料，包括學費、入學資格、相關專業組織的評審和認可等。

教育局亦會將各院校22/23學年的預計收生學額、課程報名及收生安排，以及過去的收生成績及畢業生統計數據等資料上載到Concourse。

E-APP的首輪申請期由明日起至2022年5月23日，次輪申請期則由2022年5月27日至7月11日。一般而言，院校會先處理首輪遞交的申請。申請者透過E-APP系統填妥一份申請表，便可報讀大部分聯招以外的專上課程。有關專上院校會盡早處理申請，並可在文憑試成績公布前，預先給予合資格的學生有條件取錄。

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責任編輯：陳正怡

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