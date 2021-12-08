【東張西望】離巢TVB接受新挑戰打政府工　黃穎君感謝丈夫一直支持追夢

近日在《東張西望》曾深入曱甴屋採訪，表現受讚賞的黃穎君（Burmie），原來已離巢TVB，並獲聘為民政事務局媒體主任，日前已正式上班。入行9年的黃穎君，因參加《香港小姐》而入行，後來由娛樂新聞台當主持，漸漸到拍劇及主持《東張西望》，因在採訪中表現勇猛，而受到注目。

曾在《東張西望》追訪外傭街頭非法煮食、走訪鬧市察看巨鼠橫行、揭示疫情下長者的缺罩悲歌，以至近日攝製隊直擊曱甴屋，黃穎君穿上一身保護衣陪義工清潔，就受到不少網民讚好。

▲ 黃穎君選港姐入行。（經濟日報圖片）

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黃穎君早前已在IG上低調宣布離巢，發布買給同事們的「散水餅」，並留言：「好好告別也是一種成長，怎料到有一天我也會派散水餅，給這段美好回憶劃上完美的句號。」她感激過去幫助自己的同事，並稱「接受新挑戰從來不易。」

參選港姐入行

黃穎君在2012年在朋友游說下參加《香港小姐競選》，因外貌酷似歌手謝安琪引起關注。雖然最終在港姐無緣三甲，但因當年的特備節目《一切從落選開始》，令Burmie輾轉加入TVB娛樂新聞台當主持，自此開啟演藝之路。

黃穎君也在《降魔的》演單親媽媽龍貓嫂、《福爾摩斯奶》演風騷人妻有力嫂，不過拍劇於她是多元化嘗試，Bermie最享受是做主持工作。

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黃穎君有不俗的學歷背景，她畢業於香港大學教育系學士、中文大學社會系碩士，在大學4年級時參選港姐，先在娛樂新聞台任兼職主持，並在期間修讀香港中文大學的社會學碩士。

鍾情做時事節目

主持《東張西望》採訪民生大小事，令出身於社會學系學以致用，曾坦言發夢都想加入有關社會時事的節目。

最新影片：《全民造星IV》訪問

她向TOPick表示：「《東張》有很多訪問預備工作我都會做，因為是我上鏡所以有一定的責任。很記得有次訪問在路邊剪髮的婆婆，其實她滋擾到別人一定是不對的，但當你了解過後會發現她空有一門手藝而無地方從事時，也是很可憐的事。很多時我們會對一些議題有既定印象，但其實凡事都有兩面，希望觀眾看後會有思考空間。」

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入行9年，黃穎君亦已組織幸福家庭，她有幸得到家人支持做熱愛的事，也在追尋理想的途中遇上真命天子，結婚組織3人美滿家庭。縱然人生路上偶有跌墮崎嶇，但關關難過關關過，只有努力不放棄，再難過的總有一天都會過去。