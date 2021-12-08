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【撩鼻惹禍】5歲男童常撩鼻至出血　發高燒面部紅腫如鹹蛋超人

兒童健康 13:48 2021/12/08

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

內地一名男童因經常撩鼻導致患上蜂窩性組織炎。

內地一名5歲男童因為經常撩鼻，有時候甚至挖至出血，近日出現發高燒、面部紅腫等症狀，送院求醫後確診患上蜂窩性組織炎，現已痊癒出院。醫生指若情況嚴重可引致顱內感染，後果不能輕視。

男童眼睛和鼻子範圍紅腫。（影片截圖）

面腫如鹹蛋超人

綜合內媒報道，湖南長沙一名5歲男童滔滔經常撩鼻，有時候更會挖傷鼻孔流血，最近他感到鼻子疼痛，隨後開始發高燒，面部嚴重紅腫。家人遂將他送院求醫，經過詳細檢查後，確診患蜂窩性組織炎。主診醫生憶述：

當時看到他的鼻尖範圍以及雙眼都紅腫得很厲害，反覆高燒，誇張一點說，有點像小朋友喜歡的那個鹹蛋超人，腫成那樣子。

最新影片：

不容小覷撩鼻後果

醫生解釋，滔滔患蜂窩性組織炎是由撩鼻感染引起，由於鼻腔內有大量細菌滋生，挖損鼻子時，細菌會入侵傷口，造成其他地方感染。另外鼻翼兩側及口腔範圍有大量血管，如果情況嚴重，細菌有機會經過血管傳到腦部，繼而引起顱內感染等嚴重後果。

經治療後已康復。（影片截圖）

經過治療後，滔滔的病情得到控制，現在已康復出院。醫生特別提醒家長，要讓小朋友戒掉撩鼻的壞習慣。

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責任編輯：王明芳

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