【Google熱搜榜】熱搜本地話題人物6名運動員上榜　「何詩蓓」成最熱門搜尋運動員

▲ 「熱搜本地話題人物」及「熱搜香港運動員」的首位均為「女飛魚」何詩蓓。（中國香港體育協會暨奧林匹克委員會圖片）

Google 今日（8日）公布香港2021年度搜尋榜，搜尋趨勢反映過去一年香港人關心的話題，而在東京奧運的熱潮帶動下，「熱搜本地話題人物」中，有6人均為本地運動員，其中「女飛魚」何詩蓓和「少年劍神」張家朗分別登榜首及排第二，而「牛下女車神」李慧詩排第三。

在奧運期間，本地運動員及團隊共創一金兩銀三銅的佳績，在Google香港2021年度「熱搜本地話題人物」中，有6名運動員上榜，包括榜首的「何詩蓓」、第2名是「張家朗」、第3名為「李慧詩」，而「伍家朗」、「江旻憓」、「劉慕裳」則分別排第5、6、10。而其餘3名分別排是第4、7、8、9的為「光纖之父」高棍、「穆家駿」、「李家超」和「林作、鍾培生」。



至於在Google香港2021年度「熱搜香港運動員」中，「何詩蓓」、「 張家朗」、「李慧詩」依然排在首三位，其次為「伍家朗」、「江旻憓」、「劉慕裳」、「謝影雪」、「李靜」、「蘇樺偉」、「戴資穎」，其中排第10的「戴資穎」為台灣女子羽毛球運動員。

除此之外，「奧運」亦登上「熱搜國際頭條」的榜首，其次為網上遊戲「Popcat」、電玩零售商「GME」、在線詞典「Urban Dictionary」、「台灣疫情」、「阿富汗」、「塔利班」、「中國女排」、「印度疫情」以及「新疆棉花」。



至於「熱搜國際話題人」方面，涉性侵風波的「彭帥」、涉嫌嫖娼的「李雲迪」以及「孟晚舟」為榜首首三位，其次是「戴資穎」、「伊藤美誠」、「全紅蟬」、「袁隆平」、「張高麗」、「陳龍」以及「陳夢」。



另外，年度搜尋榜揭露，今年上榜的Google熱爆關鍵字有別於去年疫情資訊相關字眼，「消費券登記」成為今年熱搜關鍵字及年度熱爆本地頭條第一位，其次是「奧運」；疫下港人熱愛「宅渡假」「香港迪士尼樂園酒店」則成為熱搜酒店榜首。至於娛樂名人榜前三甲則由MIRROR成員稱霸。詳情即看：【下一頁】



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責任編輯：郭詩詩