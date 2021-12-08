【Google熱搜榜】消費券成年度熱搜字　MIRROR成員稱霸娛樂名人榜三甲

▲ 消費券成年度熱搜字，MIRROR成員稱霸娛樂名人榜三甲。（資料圖片）

踏入2021年最後一個月，Google回顧2021年香港人最關心的議題和事件。年度搜尋榜揭露，今年上榜的Google熱爆關鍵字有別於去年疫情資訊相關字眼，「消費券登記」成為今年熱搜關鍵字及年度熱爆本地頭條第一位，其次是「奧運」；疫下港人熱愛「宅渡假」「香港迪士尼樂園酒店」則成為熱搜酒店榜首。至於娛樂名人榜前三甲則由MIRROR成員稱霸。

在東京奧運的熱潮帶動下，「熱搜本地話題人物」中，有6人均為本地運動員，其中「女飛魚」何詩蓓和「少年劍神」張家朗分別登榜首及排第二，而「牛下女車神」李慧詩排第三，詳情即看【下一頁】。

年度熱搜關鍵字及熱搜本地頭條 「消費券登記」成榜首

今年政府發放的消費券成為香港人最關注的議題，「消費券登記」登上年度熱搜關鍵字及熱搜本地頭條的第一位；在奧運期間，本地運動員及團隊展示出無比毅力及決心，香港人也全情投入，搜尋有關資訊及跟貼比賽日程，「奧運」順利地登上熱搜關鍵字及熱搜本地頭條的第二位，而「何詩蓓」、「 張家朗」則分別登上熱搜關鍵字第6名及第7名。

其他與疫情相關的搜尋包括「疫苗預約」、「安心出行」、「疫苗抽獎」等亦上榜。近年炙手可熱的MIRROR成員盧瀚霆更登上熱搜關鍵字第10位。

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年度熱搜本地娛樂名人榜 MIRROR成員佔前三甲

娛樂及流行文化方面，今年成為全城最關注的娛樂名人非 MIRROR 莫屬，「盧瀚霆」、「MIRROR」 及「姜濤」分別登上熱搜本地娛樂名人頭三位，其次為傳記電影《梅艷芳》女主角「王丹妮」、演員「吳偉豪」。

年度熱搜酒店

宅度假繼續成為不少人在港消閒的選擇，出發前不少人會在 Google 搜尋一下最新優惠、食玩資訊、評價、影片，甚或打卡景點，這些都是必不可少的準備功夫，今年港人熱搜的酒店包括「香港迪士尼樂園酒店」、「香港文華東方酒店」和「香港海洋公園萬豪酒店」。

年度熱搜電影

本地創作的傳記電影「梅艷芳」登上熱搜電影第一位，這部電影也是近幾年來首部登上香港年度熱搜電影榜首的港產片，第二名及第三名分別是梁朝偉主演的「尚氣與十環傳奇」及永恆族。

年度熱搜節目

在劇集及節目方面，全球熱爆的「魷魚遊戲」以及改編自日本同名電視劇於 ViuTV 播放的港版「大叔的愛」則分別成為今年熱搜節目的首兩位。

年度熱搜國際娛樂名人

受負面新聞纏身的名人佔據三甲位置，包括受到性侵指控的「吳亦凡」、涉「逼前女友墮胎」的韓國藝人「金宣虎」及捲入逃稅風波的「鄭爽」。

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記者：陳麗娜