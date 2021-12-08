【官員收禮】入境處兩官員涉收恒大執董逾3千元禮品而未有申報　鄧炳強：入境處會調查

▲ 入境處副處長郭俊峯稱與黃賢貴屬私交友好。（資料圖片）

有傳媒報道指於今年中秋節前夕，入境處副處長郭俊峯及首席入境事務主任汪奇疑收取恒大執董、香港公司總經理黃賢貴的酒店中秋禮物籃，有關禮品價值逾3千元，二人回覆傳媒指因與黃賢貴沒有利益衝突而未有申報，TOPick已向入境處查詢，處方暫時未有回應。不過保安局局長鄧炳強下午出席活動時，被問及事件，他指出入境處會作出調查。

根據報道，有恒大男司機將禮物籃送到入境處副處長郭俊峯所居住的單位，而屋內有人接收，其後司機又將禮籃送至入境事務主任汪奇所居住單位，亦有女子開門並將「貼士」交予司機。

傳媒查詢事件，並質疑二人未有作利益申報，其後郭俊峯及汪奇透過入境處書面回覆承認因沒有利益衝突，故在未有申報的情況下收取有關禮籃。其中郭俊峯更指與黃賢貴「屬私交友好」。汪奇亦指與黃「大家是好朋友關係」，又表示鑑於送貨人員工作辛勞，給予送貨人員現金作為打賞。

根據《防止賄賂條例》第3條，公務員凡未經許可而接受利益，即構成刑事罪行，控方毋須證明有貪污動機。 而該法例《接受利益（行政長官許可）公告》亦列明，任何訂明人士只可於特別場合（如生日）收取最多1,500元禮物，如特別場合接受私交好友禮物，上限則為3,000元，但送禮者不可與收禮者有公事往來。

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記者：黃穎津