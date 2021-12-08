【STEM教育】學與教博覽今開幕多校展示STEM成果　中學生編程以香蕉為琴鍵 

▲ 學與教博覽今開幕多校展示STEM成果，中學生編程以香蕉為琴鍵

由香港教育城及Bailey Communications HK 合辦的「學與教博覽」今日（8日）開幕，設逾360個展位，當中有不少中小學展示其STEM及跨學科學習成果。有中學生以香蕉作為媒介設計出電子鋼琴；有小學生研發出協助於家中運動的機器。

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一連3日的學與教博覽於會展舉行，將舉行270 場研討會、公開示範課及工作坊等活動，博覽焦點主題包括人工智能、疫後創新教育等。不少學校設展位展示學生於STEM方面的成果，香港教育大學賽馬會小學的電腦科老師於疫情改為在家上課期間，指導小六學生做出「跳繩機」。電腦科老師鄧佩琦表示，其中一個目標是鼓勵同學多做運動，除了跳繩機，亦有計算仰臥起坐次數的機器。

來自中華基督教會方潤華中學的數位同學製造了以香蕉為琴鍵的電子鋼琴。韓同學解釋，由於香蕉電容高，可以導電，只要有人觸摸香蕉，就可以導電至電路板，由學生編寫的程式會操縱鋼片琴發出聲音。韓同學又說，他們亦曾以蘋果、橙等作為媒介，但效果較差。

該校負責STEM課程的老師林江說，學生於中一至中三，每個循環周會有兩課創意教學科，學生會學到有關編程、電腦繪圖及激光打印的知識，每學年均會做出屬於自己的作品，其中中二級同學就學習製作電子鋼琴。

順德聯誼總會翁祐中學兩位中五學生就帶同自行發明的執書包應用程式參展。有份發明的黃同學說，以往經常見到同學因沒有帶齊書本而被責罵，有關應用程式就可以提醒同學帶齊書。梁同學解釋應用程式的運作原理時說，要先將感應器放到書包內，於每本書中放下NFC卡以作識別，手機應用程式會標示每日用到的書本，只要學生將正確的書本放到書包內，應用程式會顯示已完成。

兩位同學曾將成果供同學試用，日後會考慮作出改良，例如以貼紙代替NFC卡。

教育局副局長蔡若蓮於博覽開幕典禮上致辭時說，相信現在是探索如何將科技帶入教室的好時機，又感謝教育界及教師於疫情期間仍努力為學生發展不同學習方式。

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記者：黃悅晴