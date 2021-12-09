【護心食物】核桃含多元不飽和脂肪助降壞膽固醇　營養師黃凱詩：日吃7粒核桃可護心

▲ 核桃除了助降壞膽固醇外，還含有豐富的奧米加3。

減肥戰友恩恩回來覆磅，甫坐下便咆哮︰「我發覺你很偏心。」我大惑不解，問道︰「何以見得？」

「我剛才聽到你跟上一位戰友的對話，你容許她吃果仁，還建議她每天吃7粒大核桃。記得上回我偷吃核桃，你教訓了我最少5分鐘，這不是偏心麼？」她怒氣沖沖地說道。

屬高脂食物宜節制

我在腦海翻查她訴說的那段紀錄，說︰「你記起嗎？你是一口氣幹掉一大袋的南棗核桃。」

「有何分別？同樣是果仁，而且一樣是核桃。」

「分別很大啊！那是節制的問題。無添加的果仁，本來就是健康護心食物，它含有豐富多元不飽和脂肪，有助降低壞膽固醇，但問題是，你必須有所節制，因為果仁屬高脂食物。我太了解你，要是我建議你只吃7粒，你定必呱呱大叫，跟著便跟我說寧願不吃，對麼？」我揚一揚眉，問道。

她尷尬地笑了笑，說︰「哈哈！只可吃7大粒……聽起來確有點難度。」

▲ 素食者不吃魚肉，攝取奧米加3的機會便會減少，而核桃就是植物性食物中，含有較多奧米加3的。（iStock圖片）

奧米加3含量豐富

「而且，建議吃的，是無添加核桃，絕非是你愛的加工核桃。其實，我們營養師的建議，絕非是一條公式人人合用，往往需要度身訂造。有些吃素的戰友，她們不吃魚肉，攝取奧米加3的機會便會減少，而核桃就是植物性食物中，含有較多奧米加3的，以我建議的7大粒為例，已有2,000毫克奧米加3，含量已是倍於美國國家醫學院對成年女性建議的1,100毫克，所以，我才建議她食用。」我詳細解釋。

她說︰「我也可嘗試節制。」我打蛇隨棍上，說道︰「聖誕臨近，市面上多了些連殼的合桃，你可以試試。」

「連殼那款，熱量較低嗎？」她問道。

我狡黠地說道︰「你要用硬物打開外殼，才能吃到核桃肉，而這個動作應該可減低你暴食的慾望。」

她想了想，說︰「齋聽已覺麻煩，我還是不吃了。」

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）