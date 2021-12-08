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【揚威國際】47歲吳彥祖圓夢當賽車手　美國組隊出賽勇奪亞軍

娛樂 14:13 2021/12/08

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

經歷連續25小時賽事吳彥祖勇奪亞軍。

與太太Lisa、女兒Raven搬回美國生活的吳彥祖，近年因為疫情關係，未有返回香港參與幕前工作，於是吳彥祖決定實踐多年的夢想，在美國學習做一個真正的賽車手。

早前他在社交網站預告，將會挑戰名為「25 Hours Of Thunderhill」的賽事，需要連續25小時不眠不休進行比賽。

吳彥祖勇奪亞軍 。

吳彥祖留美生活當職業賽車手　遇香港人感興奮：可以同佢哋講吓廣東話

一場體力與技術的巨大考驗，最終吳彥祖和他的隊友獲得亞軍，但過程相當驚險，他說：「今次比賽好難忘，是我第一次參加連續25小時賽事，當比賽還有24分鐘便完結，我的車已經承受不到壞了，但最終都攞到亞軍。」  

最新影片：《全民造星IV》訪問

吳彥祖的愛車與他經歷過多場大大小小的賽事，他更以「Christine」稱呼它，吳彥祖解釋：「因為有一次我賽車團隊工程師Eric Brassell為車輪放油時，突然自動啟動，更輾過Eric的身體，幸好人沒事，但令我們想起一套改編自史提芬．京小說的電影《Christine》，故事講架車會自動著火去殺人，所以幫它改了這個名，現在Christine不可以再同我落場比賽，其實我好難過。」

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有得有失的一場賽事，但吳彥祖無悔所付出的一切。 「這場比賽可以用瘋狂來形容，雖然落場比賽的每個人都是競爭對手，但我反而認識到好多好強及好好的朋友，同時令我對賽車更加熱愛，之後我會在《吳彥祖的速度之旅》（Journey to Speed），同大家再分享多些今次比賽經歷。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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