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【房屋供應】未來十年建屋目標43萬伙　首5年公營屋供應逾十萬伙

社會 15:00 2021/12/08

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未來十年建屋目標43萬伙，首5年公營屋供應逾十萬伙。（陳永康攝）

政府更新未來十年長遠房屋需求供應目標，今日（8日）發表《長遠房屋策略》進度報告。運輸及房屋局局長陳帆稱，按最新推算未來十年（2022/23至2031/32年度），總房屋供應目標43萬伙，公私營房屋比例為七比三，跟去年公布的十年期供應目標相同。

就公營房屋供應目標是30.1萬伙，公屋/綠置居佔21萬伙，9.1萬伙屬資助出售房屋。政府已覓得興建33萬個公營房屋單位的350公頃土地，可以滿足未來十年公營房屋單位的需求。

長遠整體房屋供應主要來自洪水橋/厦村等新發展區、元朗南發展區、小蠔灣車廠上蓋發展項目等；同時推進各項規劃項目，包括新田/落馬洲發展樞紐、新界北新市鎮及文錦渡、交椅洲人工島等，以期於2031/32年度之後，提供至少40萬伙公私營房屋。

運輸及房屋局局長陳帆稱，估計「北部都會區」可建額外16.5萬至18.6萬伙房屋，視乎研究結果，2031/32年後的下一個10至15年，房屋單位供應高達56.5萬至68.6萬伙。

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記者：吳卓峰

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