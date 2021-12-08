【資助房屋】新世界倡建私人資助房屋　陳帆：初步了解會依居屋模式發展

▲ 近日有發展商倡建私人資助房屋，陳帆：歡迎有關建議。（陳永康攝）

運輸及房屋局局長陳帆今日（8日）下午就《長遠房屋策略2021年周年進度報告》舉行記者會，預計未來十年建屋目標43萬伙，首5年公營屋供應逾十萬伙（詳情即看【下一頁】）。

就近日有發展商倡興建私人資助房屋，陳帆希望稍後與相關團體接觸，據他了解，相關項目會依公營的居屋模式發展，他對於有關建議是歡迎，認為任何有助緩解香港房屋問題的建議都是歡迎。他表示私營機構提供私營居屋，定位將會是私樓，亦是一種資助出售房屋，亦運用在補地價上。目前暫時只有一間發展商跟其洽商，歡迎其他發展商接洽。

至於早前有報告指，市民轉售資助房屋轉售獲利近百萬，有團體要求增轉售限制遏炒風，陳帆回應會房委會每年都會檢視，會繼續按機制處理。

而對於私樓樓價再破頂，陳帆指私人住宅樓價水平為一籃子因素，建議市民買私樓須量力而為，因當下經濟不穩定。運房局亦會在土地及房屋供應上，盡力加快公營房屋供應；私人供應將透過賣地、市建局及港鐵項目滿足市場需要。

【TOPick診症室】天氣轉冷或易致久咳不癒 專家建議預防3件事

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李榮忠