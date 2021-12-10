【若善健談】不願面對的真相

過去一世紀中，各國大量燃燒化石燃料，如煤炭和石油，造成大氣中的二氧化碳濃度增加，加上大幅度開墾林地和工業發展等，導致溫室氣體濃度越來越高，引致全球暖化。溫度的輕微變化，將引發各種天災，造成嚴重的生命與財產損失，更會成為我們生活中威脅的主角之一。



近年，另一個火速冒起的主角定必是『非傳染性疾病』。早前衛生署的資料提到香港首三種致命疾病分別是癌症、肺炎及心血管疾病，表示現階段『非傳染性疾病』是流行病學潛在風險高的疾病，情況將越趨嚴重。『非傳染性疾病』與全球氣候溫暖化相比，時間更迫在眉睫，影響更深遠，也將會為政府和公營醫療體系帶來沉重負擔，正如衛生署早年公佈邁向2025香港非傳染性疾病防控策略及行動計劃，旨在提高普羅大眾的危機意識，否則無法減低未來所面對的風險。解決方法重點在於迅速及果斷，首要市民大眾要認識什麼是非傳染性疾病，及早為自己安排健康檢查計劃，多諮詢醫護人員意見，切勿諱疾忌醫，應選擇適切的藥物治療，改變舊有傳統觀念，了解長期服藥並非『藥煲』。就像全球各地控制氣候變化的策略一樣，需要針對問題，攜手採取共同及正確的步驟，等待時間及復原的見證。當認知某種疾病（非傳染性疾病）確診後，便要修正心態及思維，學習面對和接受，認識原廠藥物有長遠的科研實證，具品質和安全性，知藥用藥及採取共存的心態，毋須過分擔心，加上配合藥物療程便可輕鬆及有效控制病情，大大減少併發症出現的機會。



《不願面對的真相》是一部有關氣候變遷的紀錄片，其中特別關注全球暖化現象。至於『非傳染性疾病』的威脅及議題將觸及每一位市民，這個已不再是單靠政府機構或醫療系統可以輕鬆解決，而是需要提升普羅大眾的警覺性，及早安排身體檢查，好好管理身體及改善身體機能，坐言起行的視野才是解脱威脅的百搭鑰匙。

秋葵

（內容由暉致全力支持）