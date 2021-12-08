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【國情教育】團結香港基金推出多媒體小冊子將免費派發　內容涉中國香港古今發展

社會 14:24 2021/12/08

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

團結香港基金推出多媒體學與教小冊子。（曾耀輝攝）

團結香港基金推出多媒體學與教小冊子《十分鐘·通古今－人文學與教資源500篇》，推廣中國歷史、文化及國情教育。基金共印刷7,000本小冊子，將免費於「學與教博覽」中派發，並於日後檢視學界回饋，訂定派發方案。

該書由基金會三個成員機構，即中國文化研究院、中華學社及香港地方志中心共同編寫，內容包括古今香港、古代中國及今日中國3個範疇，當中再劃分為22個主題，例如香港大事、基本法與一國兩制、古代重人物及史事、哲學思想等合共500篇文章、影片等。

每篇資料均提供二維碼，學生可以透過掃瞄二維碼連結至相關文章或影片。中國文化研究院理事會主席李業廣表示，希望學生可以在教科書以外獲取到人文學科的學習資源，並從歷史和社會發展的進中汲取智慧、提升文化修養。

教育局副局長蔡若蓮出席發布會時說，相信小冊子可以易讀互動方式、配合中小學課程，有趣地介紹相關知識，又指出局方一直推動學生全方位認識國史國情，希望學生學會欣賞自己國家文化。

中國文化研究院理事會主席李業廣。（曾耀輝攝）

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

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