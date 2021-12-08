【死因研訊】8旬翁留院疑被誤拔導管亡　男護稱不知道要採用特定姿勢拔喉

▲ 時任瑪麗醫院護士何諾晞。（梁錦麟攝）

83歲老翁於2016年到瑪麗醫院接受電腦掃描後跌倒，及後因心肌梗塞被送至深切治療部，其間疑因有男護士疏忽致死者出現空氣栓塞，最終不治，死因裁判法庭今（8日）續訊。替死者拔喉的瑪麗醫院註冊男護士供稱，他於拔喉時未知要採用特定低的姿勢拔喉，亦不肯定在訓練時是否有教導，以及是否有相關指引。瑪麗醫院部門運作經理作供稱，護士加入深切治療部前會接受簡介課程，教導護士如何為病人拔喉，又指相關指引一直存在。

死者祁枝於2016年5月19日，到瑪麗醫院接受電腦掃描後於病房跌倒，被轉至骨科病房後心跳轉差，1周後因心肌梗塞被送至深切治療部。其間疑因有男護士疏忽，在死者坐着時拔去導管，以致死者出現空氣栓塞，最終於同月30日不治，終年83歲。

時任瑪麗醫院護士何諾晞作供稱，他於2016月5月26日首次接觸死者話當時死者情況好轉，約於下午3、4時停用呼吸機，但右頸仍需插入三腔血液透析導管，及至晚上已可進食流質食物。

何續指，但當時死者情況仍不穩定，神志不太清楚，在床上時會掙扎及嘗試拔走身上的導管、心電圖貼紙等，而在坐下時似乎較為穩定。

何續指，醫生在翌日為死者評估後，認為死者或可轉出深切治療部病房。及至10時許，何在得到醫生口頭吩咐後，遂為死者拔去右頸上的導管，當時死者正坐在扶手椅上。

何憶述，當時除了與死者提及要拔喉外，未有特別作其他溝通。何遂在進行消毒後再將導管拔走，當時他一手將長10多厘米的導管拔走，另一隻手以紗布按壓拔喉位置約5分鐘止血。

何續指，死者約10分鐘後開始想拔去駁於身上的監察儀器，不久後面色變青，監察儀器亦顯示死者開始血壓變低、心跳緩慢，似乎是心臟停頓前的情況。

何指，此時醫生劉利山及魏振威經過，2人遂與病房內的醫護一同替死者進行搶救，何並複述

替死者拔喉程序，劉聽罷後初步懷疑因拔喉程序，令空氣進入血管內，在進行超聲波檢查後，劉認為似乎有大量空氣進入死者血管。

何續指，待死者穩定後，劉曾將中央導管插於死者大腿，以輸送藥物，又以類似「洗血喉」插於死者頸上，但未能抽走空氣。

何指，事發前並不知道要採用特定的姿勢拔喉，不肯定在訓練時是否有教導。何又指，自2012年正式註冊成為護士，事發前2年半已於深切治療部擔任護士，其間曾為病人拔去同類型喉管，但當時不知道有關拔喉的指引。

何續指，印象中沒有人著他查看指引，於首次拔喉時，只是看過別人拔喉，自己再跟着做。何又指，「喺護士圈，你話俾人聽做過一、兩次，人哋就會俾你去做」。

瑪麗醫院部門運作經理余建業作供稱，護士加入深切治療部前會接受簡介課程，當中會教導護士如何為病人拔喉，隨後亦有專科培訓，而何未有參加。余又指，有關指引一直存在，但難以逐一提醒。死因裁判官聞言後指，是否可以電郵提醒？余回應可以，但護士查閱電郵與否，就是另外一回事。

▲ 瑪麗醫院深切治療部醫生楊抗。（梁錦麟攝）

瑪麗醫院深切治療部醫生楊抗作供稱，他於5月27日診斷死者出現靜脈空氣栓塞。2天後死者出現男士性心源性休克，由於當時已施用了很強的支援性治療，故此死者的死亡是無可避免，死者最終於5月30日凌晨1時58分於深切治療部去世。

瑪麗醫院深切治療部主管醫生劉利山作供稱，他指於搶救死者後，曾嘗試在死者大腿插入導管以抽出空氣，惟大腿與心臟距離較遠，故未能成功，但劉指這並不表示可以排除空氣栓塞的情況。

聆訊明（9日）續。

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記者：梁錦麟