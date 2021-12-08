【食用安全】街市揀魚染菌可致急性甲溝炎　細菌入關節或影響手指靈活度

▲ 街市揀魚染菌可致急性甲溝炎。

家庭主婦要留意預防甲溝炎，因為近月香港爆發70多宗乙型鏈球菌個案，其中有患者就是街市揀魚時染菌。一旦染上，嚴重者可引致敗血症、腦膜炎，危及性命。甲溝炎有急性和慢性之分，急性發病快，指甲紅腫脹痛，如火燒發滾，需要手術放膿。

在我的診症室，也有不少病人患上急性甲溝炎，我們將其膿液拿去化驗，發現除鏈球菌外，還有金黃葡萄球菌、大腸桿菌等等。如果染上了抗藥性的金黃葡萄球菌，一般抗生素作用不大，必須處方針對性的藥物，才可徹底將它們剷除。

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另外，不少家庭主婦平時赤手使用清潔劑，令甲邊皮膚變得脆弱，只需一個微小的傷口，細菌便可長驅直進，因此，做家務時最好戴手套。如果手指刺傷了，不要亂拔，因為這很容易引起急性甲溝炎。曾有一名從事園藝工作的病人，就是手指被植物的針刺傷，自己拔刺後，便引起急性甲溝炎，需要立刻做手術𠝹開傷口放膿。

細菌入關節 影響手指靈活度

所謂甲溝炎，即是甲邊的皮膚軟組織發炎，病發時指頭會紅腫，如膿液滲透到甲下，細菌更可蔓延至手指關節，影響活動能力。家庭主婦或職業需要經常濕手人士屬高危一族以外，有些人因為壓力大，經常咬指甲、拔倒刺；亦有人為免指甲藏污納垢而將指甲剪得太短；或者現在天氣乾燥，甲邊乾燥容易生倒刺，如果亂拔，亦可導致甲溝炎。無論成因如何，如指甲長期反覆發炎，都有可能令指甲變形，指甲愈生愈彎曲，有可能導致畸形或指甲倒生，指甲刺進皮膚，令患者非常痛楚。

修剪指甲要注意

注意修剪指甲的細節，可以避免患上甲溝炎。首先指甲不要剪得太短，最好留1至2毫米長度的白邊；另外，指甲兩角修成圓弧狀，以預防指甲倒生（嵌甲），尤其是腳甲，很多人腳趾公腳甲修得太短，容易生倒甲，行路很痛，嚴重情況也須手術處理。