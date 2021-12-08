【國民教育】警方聯合教育界出版幼稚園教材　冀培育幼童守法愛國觀念

▲ 警方聯合教育界出版幼稚園教材，冀培育幼童守法愛國觀念（陳靜儀攝）

為加強幼童守法意識，葵青警區與當區撲滅罪行委員會製作第一冊幼稚園教材《小精英．遊葵青》後，加碼推出第二冊《小精英．節日情》，目的透過大型節日情節，如七一慶回歸、十一國慶升旗儀式等，從小灌輸要尊重國歌、國旗等，從而提升幼兒的國民身分認同及培養愛國情懷。贊助機構善德基金會表示，圖書推出反應熱烈，至目前為止已有約2.5萬名幼稚園學生申請採用有關圖書。

點擊看更多書本內容：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

第二冊圖書內容以節日為主題，如十一國慶在灣仔金紫荊廣場會舉行升旗禮等。另配備情境卡，增加關於七一回歸的介紹，提及市民會在維港兩岸或搭船觀賞煙花，學習內容關注要讓座以及了解救生圈用途；另外介紹到十一慶回歸會在紅館舉辦文藝晚會，由解放軍手持國旗隨國歌進場，觀眾須肅立。

有關幼兒圖書的內容適用於全港幼稚園，預計本月內會在全港18區約400間幼稚園推出，共有2.5萬名高班學生登記取閱；製作單位又透露，現已籌備《小精英》第三冊，以「大灣區」為主題，計劃明年推出。

保安局局長鄧炳強表示，港府十分重視本港教育工作，期望透過教育令學生從小明辨是非。他認為，《小精英．節日情》圖書能透過大型節日情節，如七一慶回歸、十一國慶升旗儀式等，從小灌輸要尊重國歌、國旗等，從而提升幼兒的國民身分認同及培養愛國情懷，冀未來幼兒都能有胸懷祖國的情懷。

善德基金會主席董吳玲玲表示，「小精英」系列目的是培養幼稚園學生及其家庭建立正向價值觀及守法意識。而圖書亦透過不同傳統節日、文化、大型活動等，讓學生從小認識中華文化，培養學生的國民意識，建立對國家、中華民族和社會的歸屬感，未來為社會貢獻。

最新影片：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：洪芷晴