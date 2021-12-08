【新冠肺炎】中大收緊下學期檢測要求　未打針師生須每周一檢

▲ 中大未打針的師生，於下月10日起須每周一檢。（資料圖片）

多間大學陸續收緊下學期的疫苗接種及檢測要求，香港中文大學昨日（7日）宣布，下月10日展開的第2學期開始，所有未能接種疫苗的師生，須每周一檢，才可進入校園或大學的設施，較上月宣布的每兩周一檢要求收緊。

中大早前已宣布，未提交接種疫苗證明或定期檢測結果的師生，下學期起將被拒絕進入校園，已選讀的所有面授課程均會被取消。

中大緊急應變小組昨日向師生宣布定期檢測最新安排，指Omicron變種病毒的出現，反映新冠肺炎疫情遠未結束，校方將於2021-22學年第2學期（2022年1月10日）開始，要求所有未能接種疫苗的員工、學生，每周進行檢測，才可以進入校園或大學的設施。

中大稱，經過審慎考慮，認為這是應對本港當前疫情的合適做法，以確保社區安全。如果發生社區傳播或任何公共衛生風險事故，大學將果斷地提早實施相關措施。對於因為醫療原因必須每周進行自我檢測的人士，校方將繼續以優惠價提供測試樣本包。

翻查中大於上月發出的「為2021-22年度下學期作好準備」公告，列明大學成員可選擇提交接種疫苗證明，或每14天提交定期檢測結果；港大及嶺大早前亦已宣布下學期要求師生必須接種疫苗或每周一檢。

此外，中大將繼續為受隔離措施影響，而無法及時於第2學期初抵港上課的學生，提供特別教學安排，例如線上課堂、課堂錄影及個別線上導修課等。

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責任編輯：馮琪雅