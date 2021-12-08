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【官員收禮】入境處官員節日收私交友好物品沒有申報　處方： 如發現違法嚴肅處理

社會 15:30 2021/12/08

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入境處官員節日收私交友好物品沒有申報，處方指如發現違法嚴肅處理

有傳媒報道指於今年中秋節前夕，入境處副處長郭俊峯及首席入境事務主任汪奇疑收取恒大執董、香港公司總經理黃賢貴的酒店中秋禮物籃，有關禮品價值逾3千元，二人回覆傳媒指因與黃賢貴沒有利益衝突而未有申報。入境處今日（８日）發表聲明表示，有關人員12月5日接獲傳媒對此事作出查詢後，已即時向入境處處長匯報，表示兩人曾於傳統節日收取私交友好送出的物品，但雙方並無公務往來，而其價值亦沒有超出相關規定，故沒有作出申報。

TOPick向處方查詢有關官員是否需要停職受查，以及現時調查程序等，處方則未有回應。入境處表示，正就事件作出跟進，並強調一向十分重視屬下人員的行為操守。如發現有任何人員有違法或不當行為，該處會依照相關法例及既定程序作出嚴肅處理。

保安局局長鄧炳強下午出席活動時，被問及事件，他指出入境處會作出調查。詳情即看:【下一頁】

有傳媒報道恒大將逾3,000元的果籃，送到入境處副處長郭俊峯，以及入境處首席入境事務主任汪奇的住所。保安局局長鄧炳強今（8日）出席活動時承認事件，並指相關官員已解釋，入境處會調查跟進，待結果出爐後再討論。

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記者：洪芷晴

 

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