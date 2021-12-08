【吞入異物】兒科醫生解構7大家居陷阱　小朋友口角流口水吞嚥困難或是異物哽塞食道徵兆

▲ 小朋友口角流口水吞嚥困難或是異物哽塞食道徵兆。

家，本應是最安全的港灣。但只要是有「小魔怪」的家，什麼都可成為最危險的陷阱！根據本地的統計資料，每年平均有約11,000宗20歲以下兒童/青少年意外受傷個案，其中「家居意外」更是長佔14歲以下受傷原因的榜首。故此，家居安全不容忽視。

窗花乃裝修入伙必備；藥物、清潔劑、化學品、利器要放好；膠袋和繩可致窒息；書架、層架隨時變翻倒的攀登架；洗澡水、半自動式洗衣機都可致溺；靚靚枱布最危險，BB最愛碰熱湯熱粥、熨斗、鬈髮器；小物件隨時都會變「食物」，或是被塞進鼻子或耳朵…… 謹慎的家長們都會有點兒神經衰弱！

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「異物吞入」怎麼辦？

在過去十多年的小兒外科生涯裏，遇到過的「異物吞入」種類繁多、應有盡有。從真錢幣到遊戲中心的代幣，從日常用品（如髮夾、耳環、扣別針、電池）到玩具（如Lego公仔的頭、遙控車車輪、貼紙、泥膠）… 簡直是有無限可能！那麼到底，處理「異物吞入」有什麼大原則？

首先，醫生會着意吞入異物的物料，能否透X光、會否引起化學反應；吞下磁石、遇水發大的物件隨時需要做手術！另外，異物的尺寸、形狀也很重要，利器、有尖角的怕弄傷腸胃；太大的吞不下，細小能排出，不大不小的最麻煩！假若孩子口角流出口水、吞嚥困難或疼痛，可能代表異物被哽塞在食道內。而假若孩子嘔吐、肚痛、腹脹，更可能是腸閉塞的跡象。

一般而言，食道內的異物需緊急移除；已進入胃部而非磁石、利器、有化學反應的物品可有數天的時間觀察，若未能自行排出才需做胃鏡取出。少數病人會有腸閉塞、穿腸等併發症，需要做緊急開腹手術。

原文刊於CUHK Medical Centre專頁，原題〈醫生錦囊:最安全的地方，亦是最危險的地方〉