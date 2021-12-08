【被拒入庭】穿黃傘圖案上衣被拒入庭　旁聽男疑傷及女保安手肘被捕

▲ 穿上印有黃傘上衣旁聽男子被拒進入高院法庭，其間涉導致女保安手肘受傷被捕。（林育慧攝）

高等法院今（8日）早處理1宗上訴聆訊期間，有身穿印有黃色雨傘圖案被拒入庭，旁聽男子身穿同類上衣進入法庭，向法官澄清有關指令。該名男子疑於進入法庭期間涉撞及作出攔截的女保安，導致其右手肘受傷，須送院治理，事件交由警方處理。警方到場調查後，以普通襲擊罪拘捕涉案男子。

地產經紀蘇廣達涉藏有攻擊性武器等罪，被判囚32個月，高院法官李運騰今早處理其定罪及刑期上訴申請。據了解，其間1名女子身穿印有黃傘圖案上衣被拒入庭。旁聽男子其後穿上同類上衣進入法庭要求法官澄清，法官須一度休庭。該名男子期間擬拉開法庭大門時，撞及攔截的女保安，致其右手肘受傷。

庭外穿西裝的保安人員向該男子表示，法官命令事件交由警方處理，並指較早前從法庭書記收到訊息，穿上有關上衣人士不准進入法庭。被問及是否法官下達有關命令時，該保安人員要求記者向司法機構新聞組查詢。

駐庭警員及保安員於現場跟進事件，及至中午過後中區警署多名警員到場調查，並於檢視法院閉路電視片段後，警誡證名男子涉嫌襲擊他人，並以普通襲擊罪作出拘捕，男子被帶往中區警署進行調查。

司法機構發言人表示，由於事件已由警方跟進，不適宜評論。

發言人又指一般而言，司法機構並沒有就法庭使用者的衣著款式或顏色訂定指引，但進入法院範圍的人士，需衣著整齊合宜，以配合法院莊嚴的形象，及避免影響法院的運作和秩序。

此外，為確保法庭的審訊得以公平、公正及順暢進行，主審法官或司法人員在審理案件期間，有權就案件管理及法庭內可影響執行司法工作的不同事宜，作出特定的指示，有關指示可涉及旁聽者的衣著、展示物品、行為舉止等。

根據維持法院秩序和確保法院安全的法院大樓規則，任何進入或逗留在法院大樓的人士，若造成危險、破壞、干擾或混亂，或會被有關人員向警方或有關當局舉報，並被指令離開法院大樓。

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記者：林育慧