【被逐離庭】穿附黃傘圖案上衣被逐離庭　旁聽男疑傷及女保安右手肘被捕

▲ 穿上印有黃傘的李姓男子被拒進入高等法院法庭，其間涉導致女保安手肘受傷被捕。（林育慧攝）

高等法院今（8日）早處理1宗上訴聆訊期間，身穿印有黃色雨傘圖案的旁聽女子擬進入法庭時，遭保安以「穿著呢類衫唔入得法庭」截停及阻止入內。其後有旁聽男子穿上類同上衣，擬進入法庭向法官澄清有關指令，惟於拉開法庭大門期間涉撞及作出攔截的女保安，導致其右手肘受傷，須送院治理，事件交由警方處理。涉案旁聽男就普通襲擊罪被捕，被帶往中區警署接受調查。

地產經紀蘇廣達涉藏有攻擊性武器等罪，被判囚32個月，高院法官李運騰今早處理其定罪及刑期上訴申請。據了解，其間1名女子身穿印有黃傘圖案上衣被拒入庭，於庭外穿西裝保安表示「穿著呢類衫唔入得法庭」，女子更換衣服後方可入庭。

李姓旁聽男子其後穿上同類上衣進入法庭要求法官澄清，法官須一度休庭。李姓男子其後穿上同類上衣，擬進入法庭要求法官澄清指令，其間疑拉開法庭大門時，撞及攔截的女保安，致其右手肘受傷。

庭外穿西裝的保安人員向李表示，法官命令事件交由警方處理，並指較早前從法庭書記收到訊息，穿上有關上衣人士不准進入法庭。被問及是否法官下達有關命令時，該保安人員要求記者向司法機構新聞組查詢。

駐庭警員到場了解事件期間，李擬離開現場，稱要先讓傳媒拍照，遭警員阻止。至中午過後中區警署多名警員到場調查，並於檢視法院閉路電視片段後，警誡李姓男子涉嫌襲擊他人，以普通襲擊罪作出拘捕，男子被帶往中區警署進行調查。



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記者：林育慧