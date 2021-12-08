【悲慘身世】單親爸中風病逝遺2兒病母　16歲仔放學街邊賣餅乾幫補家計

▲ 台灣一名16歲少年放學街邊賣餅乾幫補家計。

台灣有名16歲中學生在公園擺賣餅乾引起關注，原來他有悲慘身世，在單親家庭成長的他，爸爸在約一個月前離世，遺下他跟弟弟，而且失明的嫲嫲有腎病，少年決定放學後到街邊賣餅乾，希望幫補家計。

綜合台灣傳媒報道，嘉義16歲的徐姓男生近日在公園賣餅乾，當地慈善機構「承天府環島慈善會」的理事長顏維勳經過上前了解，得知了少年的家境困難，在上周四（2日）facebook分享此事，希望更多人可幫助該名少年。

▲ 顏維勳遇到少年，上前了解。（facebook圖片）

爸爸中風病逝

顏維勳當時開車經過公園，看到有名少年拉著手推車在徘徊走動，於是停在路旁觀察，心想在這冷風颼颼即將日落的時間，加上公園也沒什麼人潮，好奇他在賣甚麼東西。少年之後坐在路口，顏維勳就看見他原來在賣方塊酥餅乾，並下車跟他聊天，知道他背後有悲傷故事。

原來這徐小弟才16歲，本身是單親低收家庭的他還有一個小一歲的弟弟，說會出來賣（餅乾）是因為40歲的爸爸已於一個多月前往生，阿嬤雙眼失明又有許多慢性疾病，且每星期要洗三次腎，家中還有個姑姑是聾啞人士。

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懂事少年擺賣幫補家計

少年希望放學後可以賺些錢來幫補家計，他表示雖然有時沒人買，但有時能賣到2，3盒餅乾就很開心了。顏維勳被懂事的少年感動，當下買了所有餅乾，希望讓他早點回家，不用在外吹風捱凍。

之後，顏維勳家訪該名少年，詳細知道少年的爸爸5年前曾中風，1個月前再度中風後不幸離世，而徐母沒打算照顧兩兒子。姑姑與姑丈決定照顧家人，於是辭去台北的工作，南下回家擺攤做生意。姑丈在餅乾公司擔任送貨員，批了一些貨，讓徐小弟擺賣去藉此幫補家計。

原先少年平日放學後下午4點半至6點會到公園擺賣，星期六、日不定時擺檔，事件在網上廣傳，有不少好人心去幫襯，可是他近日被舉報，不能再在公園賣餅，有好心人立刻出借洗車場的空地，讓他免費擺攤。此外，顏維勳為少年開設了facebook群組助他網上團購。

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責任編輯：王明芳