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【尖沙咀鐘樓】尖沙咀鐘樓啟用100周年　時隔71年明起重新鳴鐘報時

社會 16:03 2021/12/08

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時隔71年，香港著名地標之一尖沙咀鐘樓將於明日（8日）下午6時起重新鳴鐘報時。（資料圖片）

時隔71年，香港著名地標之一尖沙咀鐘樓將於明日（8日）下午6時起重新鳴鐘報時。民政事務局局長徐英偉、古物諮詢委員會主席蘇彰德，以及康樂及文化事務署署長劉明光明日下午將在尖沙咀香港文化中心廣場觀景台主持「百載鐘鳴──前九廣鐵路鐘樓銅鐘鐘聲啓動典禮」。

尖沙咀鐘樓位於香港尖沙咀海旁，屬九廣鐵路舊尖沙咀火車站的一部分，於1915年建成，並於1990年列為香港法定古蹟。鐘樓完工初期，報時大鐘是使用原本位於香港島中環，當時剛拆卸不久的畢打街鐘樓的報時大鐘，時鐘面只有一面。新的四面報時大鐘於1920年開始安裝，於1921年3月22日下午正式開始運行，直至其響鬧報時裝置於1950年代初起被移走並收藏於九鐵倉庫內。

為慶祝鐘樓正式運作100周年，明日下午6時起鐘樓將重新鳴鐘報時。這亦是鐘樓自1950年停止運作以來，時隔71年後第一次鳴鐘，市民可到尖沙咀海旁見證歷史時刻。


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記者：黃穎津

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