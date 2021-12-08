【國家安全】李家超稱有外內均有破壞力量　23條盡早立法使城牆更穩固

▲ 李家超稱，會繼續健全國家安全法律制度。（經濟日報資料圖片）

政務司司長李家超出席論壇時指出，回歸以來慢慢滋生出反力量，每年都將香港的發展、成就、生產總值拉低，直言言股反力量是來自外部和來自內部的破壞力量，又稱會盡早完成《基本法》第23條立法，令保護城牆將更穩固。

李家超指，外國為自身利益，培育及潛伏在香港的反力量，傷害了國家安全，建立一大批代理人滲入不同領域，在2019年全面釋放及爆發出來，而內部有外國建立的代理人，或思想上抗拒或反中央的人，利用不同手段，削弱中央及港府權威，以及市民對國家的向心，長年累月建立了抗拒內地的風氣。

他直言，過去港府抱君子之心應對，但忽略了國際形勢及地綠政治的急促變化，為應對外國插手破壞，中央施展組合拳，制定港區國安法及完善選舉制度，香港由亂轉治，經濟開始復原，但強調未來要更積極、更投入，繼續健全國家安全法律制度，也要打擊恐怖活動、虛假信息，亦要推動全社會正確認識《憲法》和《基本法》，並且要說好香港故事，不接受其他人破壞、抹黑。

李家超續指，香港要聚焦發展，利用內地高速、高質量的發展機遇，全面恢復及強化經濟發展，強調香港機遇無限，融入國家發展大局，與內地優勢互補，協同發展，必定迎來更美好的將來，又指在國家支持、香港的自強不息精神下，香港必然能鞏固優統優勢，直指「發展號列車」已經開動，對香港未來發展充滿信心。

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責任編輯：陳宛彤