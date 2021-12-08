【兒童健康】兒童年紀愈小心跳愈快 哭鬧緊張或生病心跳可達每分鐘200下

▲ 兒童年紀愈小心跳愈快， 哭鬧緊張或生病心跳可達每分鐘200下。

小孩子未能表達感受及自己身體狀況的時候，家長一定要細心觀察，才能確保子女健康無礙，尤其是病徵不明顯的疾病如隱性心臟病之類，就要多留神，而孩子心率是否正常、有沒有心悸，都是家長要關注的。

心率（每分鐘心臟跳動的次數）是孩子健康的其中一個偵測指標。不同年紀的孩子，有不同的標準，一般來說，年紀愈小的兒童心跳愈快。而且因應不同的情緒及活動量，心率也有所不同：睡覺時，每分鐘心跳可以是40至50下；當處於興奮狀態、哭鬧、緊張、生病或進行運動時，心跳可以達到每分鐘160甚至200下。即使飲食、打機等看上去不是動作多多的活動，但期間孩子的心跳都可能增加。

以一個六、七歲兒童來說，心跳幅度由每分鐘30、40至160之間，可以說是正常。假如孩子處於靜止狀態下，每分鐘心跳高於160下，便需要找醫生檢查。

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嬰幼兒未有言語能力表達身體狀況和感受，有些小孩可能有隱性心臟病，但因不懂表達不適，其他人又未察覺異常，直至七、八歲時才發現。其實，若小孩說「好驚」、「個心好唔舒服」，或其臉色大變，均可能是心跳不正常令他們感到不適，要去看醫生。

智能手錶能監測心跳，故有些家長會安排孩子戴上，孩子不在身旁時也能監察他們的身體狀況，無疑是一大便利。

要為孩子評估心臟健康，醫生除了看心跳，還要檢測血壓和看心電圖（ECG）。心電圖可以讓醫生評估孩子心跳的速度和心臟跳動的節奏，從而作出可靠診斷。

醫生會視乎情況為孩子進行靜態心電圖或運動心電圖檢查，進行運動心電圖檢測時，兒童需於踏板上步行或跑步，測試期間會配合兒童的狀況調校速度。心跳過慢、過速或是過早搏動均可能是患上先天性心臟病的警號，家長就應時刻留意子女的情況。

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