【omicron變種病毒】再多一名確診者留醫近2周後出院　為早前滯留機場4天38歲漢

▲ 再多一名確診者留醫近2周後出院，為早前滯留港機場4天38歲漢（資料圖片）

變種新冠病毒Omicron入侵本港，暫累計錄得4宗個案，均為輸入及輸入相關個案。醫管局今（8日）公布，截至今早9時，過去24小時再多一名38歲男患者（第12433宗）出院，其為本港第4名確診Omicron變種病毒患者，留醫約11日，並會繼續進行出院後的14日隔離。他為本港4宗Omicron個案中，第2名出院患者。

翻查紀錄，該名38歲男患者於上月15日從巴布亞新幾內亞前往尼日利亞，上月24日由卡塔爾經航班QR818抵港等候轉機，惟因簽證相關問題滯留機場限制區4天，直至上月27日於禁區內進行離境前檢測結果呈陽性，同日入院後抗體驗出陽性、3次檢測病毒數值介乎30至36，即病毒量低。

該名患者未接種新冠疫苗，他沒有病徵，入院後進行的三次檢測Ct值為30至36，即病毒量低。

按最新規定，符合出院準則的患者要以閉環式管理及點對點方式前往北大嶼山醫院香港感染控制中心接受14天隔離管理和健康狀況監測，確保病毒不會進入社區。

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記者：鄧凱文