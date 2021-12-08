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【打擊犯罪】將軍澳兩男子企偷單車　警方當場截獲拘2人

社會 16:13 2021/12/08

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警方拘捕該名17歲姓陳男子及19歲姓吳男子，涉嫌「盜竊」。（警方提供）

將軍澳警區特遣隊便裝人員今日（8日）凌晨約2時在區內進行反罪惡巡邏期間，於至善街單車停泊處發現2名本地男子企圖偷取停泊於上址的單車。

經調查後，警方拘捕該名17歲姓陳男子及19歲姓吳男子，涉嫌「盜竊」。2名被捕男子現正被扣留調查，案件交由將軍澳警區刑事調查隊第三隊跟進。

由於將軍澳警區關注同類型的單車盜竊案件，警區人員今年合共拘捕21名男子及1名女子，年齡介乎10歲至83歲。為有效打擊相關罪行，警方會繼續於相關黑點加強軍裝及便裝人員巡邏，並會對單車盜竊的案件作情報分析及調查，適時採取執法行動。

警方於至善街單車停泊處發現2名本地男子企圖偷取停泊於上址的單車。（警方提供）

警方強調，盜竊屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監14年，市民切勿以身試法。警方亦呼籲市民，應將單車放置在合法的單車停泊處，並使用牢固的鎖將單車輪鎖在該處的固定設施上，同時切勿將單車隨意停泊在街道或人少黑暗的地方，以免賊人有機可乘。

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記者：黃穎津

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