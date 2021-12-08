【天災浩劫】印尼火山爆發猶如世界末日　28歲女不忍拋下七旬母相擁罹難

▲ 印尼日前火山爆發，一對母女走避不及相擁離世。

印尼東爪哇省塞梅魯火山（Mount Semeru）上周六（4日）爆發，至少34人死亡。搜救人員昨日（7日）發現一對母女相擁罹難，葬身火山灰下，場面令人心酸。

母女相擁離世

塞梅魯火山爆發後，不少房屋及交通工具都被火山灰覆蓋，位於盧馬姜縣的庫拉科博坎（Curah Kobokan）村落幾乎全毀。搜救人員在其中一間屋的廚房，發現28歲女子Rumini與70歲母親Salamah的屍體，兩人相擁罹難。

Rumini的親戚向當地媒體表示，火山爆發後村民各自逃命，然而Salamah不良於行無法離開，女兒不忍拋下母親，兩人一同留在家中。搜救人員將屍體挖出後，隨即交給家屬安葬。Rumini的丈夫和小孩均安全逃離，現於收容所安置。

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網民悼念母女

事件傳開之後，有網民繪圖悼念這對母女。畫中Salamah躺在床上，Rumini依偎在旁，一同面對天災來臨。Salamah對女兒說「孩子快跑！不要擔心媽媽，讓媽媽在這裏長眠」；Rumini則回應「我的身體可以跑，但心不可以，不忍心拋下你一個人」。網民看後表示這故事「令人心碎」，祝願她們能在天堂安息。

印尼總統佐科維多多災後往當地視察，表示至少2千個家庭因房屋倒塌而流離失所，「必須趕緊決定安置地點，盡快修建房屋」，並向災民保證會盡全力尋找失蹤人士。

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責任編輯：王明芳