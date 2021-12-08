【立法會選舉】林鄭︰政府公信力高投票率反而低　沒必要過分擔心

▲ 特首林鄭月娥。（資料圖片）

立法會選舉本月19日舉行，外界關注完善選舉制度後首場公共選舉的投票率。特首林鄭月娥指，有一種說法是，政府工作做得好、公信力高時，投票率反而會降低，因為民眾沒有強烈訴求，要選擇一些議員來監督政府，更稱：「投票率的高低不代表甚麼。」

林鄭接受內媒《環球時報》訪問時指，投票率受很多因素影響，又指作為特區政府，有責任去解釋香港選舉制度完善後的特點，亦會鼓勵每一個登記選民行使公民權利，但認為最終投票率是高是低，沒必要過分擔心。

對於4年多的特首經歷，林鄭指，經歷2019年動亂及兩年抗疫，香港終於度過了大風大浪，實現了今天平穩、甚至可以說是好的局面。她表示，很難說自己取得了甚麼成就，但自己最終能在中央的大力支持下，協助香港回到了「一國兩制」的正確軌道，對香港的未來充滿了信心。

被問及如看待移民潮，林鄭說，香港是一個非常多元的地方，長期受到西方文化的影響，有些人對「一國兩制」不了解，或對一些政治理念有自己的看法，但只要不違反法律，在香港生活沒有問題，又指《基本法》保障了每個人的自由與權利，即使個人選擇離開也無可厚非。

林鄭又提到，在過去最艱難的時刻，有三個力量支持着自己。一是來自中央的支持；二是上任時承諾，無論未來香港有甚麼風浪，都會陪伴香港人走過；三是家庭的支持，稱先生林兆波和兩個兒子毫無疑問支持着她的工作。

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責任編輯：陳葆琳