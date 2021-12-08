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【露營郊遊】露營燒雞起火慘成黑炭　網民笑言：浴火鳳凰？

食用安全 16:28 2021/12/08

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熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

露營燒雞起火慘成黑炭。

天氣轉涼，不少人都會趁機郊遊、露營。近日有台灣網民分享露營烤雞的經歷，烤爐竟然起火，整隻雞被燒成黑炭，讓事主大感崩潰。

該名網民在facebook群組「露營公社」發文，指露營時嘗試烤雞，結果火爐意外燒著，「裡面的火比外面的火還大，最後變成浴火鳳凰的木炭雞」，讓他哭笑不得，「哥烤的不是雞...拜託笑小聲點」。

最新影片推介：

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從事主分享的影片可見，木炭上的烤箱冒出濃煙，打開烤箱一看，竟發現火光熊熊，整隻雞被燒著火，外皮完全燒成焦黑，畫面相當惹笑。

貼文引起網民熱烈討論，至今已有逾3萬次讚好，網民紛紛留言，「這是火化吧？」、「你烤的是鳳凰！要從黑炭中重生」、「搖身一變變成烏骨雞」、「創意料理巧克力雞」、「第一眼以為用保險箱烤雞」。

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責任編輯：羅嘉欣

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