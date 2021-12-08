【梅艷芳】梅媽回應梅愛芳姊妹非親生傳聞　內孫外孫孝順感欣慰

已故樂壇百變天后梅艷芳的胞兄梅啟明在上周入稟高等法院，聲稱自己擁有「梅艷芳」及「Anita Mui」商標，因此指投資電影《梅艷芳》的安樂電影公司侵權，要求作出賠償。

可是一向獲媽媽痛錫的梅啟明，今次不但不獲梅媽支持，而且梅媽更發公開聲明指入稟告安樂電影公司與自己無關，罕有與梅啟明劃清界線，甚至後來她接受媒體訪問，直斥兒子財迷心竅。

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懷疑梅啟明「冇錢使」

在網台主持節目《D100娛限奶媽》的資深傳媒人潘小文在昨晚（12月7日）稱曾與梅媽通過電話，透露梅媽後悔當日縱壞兒子，早在半年前「閂水喉」不再給錢梅啟明。據潘小文引述，梅媽懷疑梅啟明因為「冇錢使」，所以今次向電影落手。

潘小文並轉述梅媽意見指，覺得如果梅啟明真的周轉不靈，好聲好氣向人求助，估計大家看在梅艷芳份上都會照顧他，「畀啲錢」提供經濟援助，但現在把事情鬧大，就難再有人幫他。

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回應阿梅非親生傳聞

另外，梅媽共有兩子兩女，分別為梅啟明、梅德明、梅愛芳及梅艷芳，可是除梅啟明外，其餘都先後離世。

因為一直以來，梅媽都特別溺愛長子梅啟明，所以外間一直有傳梅愛芳及梅艷芳非梅媽親生女。

主持人潘小文表示就此傳聞向梅媽求證，並引述說︰「梅媽話：『四個都係我生，點知走剩呢隻「打壞」』（潘小文同時表示不太肯定當時梅媽是否以此形容）。」

但梅媽稱，因為此次事件，令她與內孫（次子梅德明兒子）及外孫（三女梅愛芳兒子）再次聯絡起來，而且內孫外孫都十分有孝心，使她感到欣慰。

梅媽坦言後悔縱壞長子 向梅啟明發最後通牒：如果堅持告《梅艷芳》斷絕母子關係 上一頁