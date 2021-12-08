【玩命抹窗】清潔工零安全措施爬出10樓抹窗　僱主嚇破膽網民︰$250唔使搵命博

▲ 有清潔女工沒安全措施下爬出10樓抹窗。

在家中抹窗要特別小心，更要做足安全措施，否則稍一不慎很容易出意外。內地有僱主聘請清潔女工上門抹窗，他眼見女工在沒有安全措施下爬出10樓抹窗，畫面觸目驚心，隨即加以勸阻，但對方反指他阻礙工作。

綜合內地傳媒報道，事發於寧夏中衛中寧縣一個住宅單位，上月下旬葛先生花了200元人民幣（約250港元），聘請兩名清潔女工到家抹窗，可是她們的抹窗動作卻嚇壞了他。葛先生家住10樓，他指當時兩名女工身上沒有任何防護裝備，就直接爬出窗外，女工更戴上濕滑的膠手套工作。

勸阻反被指影響工作

從葛先生拍攝的影片可見，一名清潔女工站在窗外的狹窄縫隙邊，一隻手捉住窗框借力，另一隻手在窗外抹玻璃。葛先生看到心驚膽顫，立即跟對方說，「別擦了，我害怕」。女工卻回應，「沒事，你走開，不要影響我工作」。

女工堅持把窗抹乾淨才回到屋內，更安慰葛先生表示，「不用擔心，我天天這樣擦的」。雖然葛先生很害怕，卻又不敢再說話，怕繼續說下去真的影響了女工，她一旦分神更大機會出意外。

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網民︰站外面玩命一樣

葛先生心裡擔心又著急，萬一女工不慎失足，從10樓墮下，分分鐘鬧出人命。但他多次勸阻女工無效，只能硬著頭皮看著她完成工作。由於兩位清潔女工都是自僱的，沒有公司支援及保障，葛先生強調以後不會再找她們來抹窗了，免得自己嚇到半死，還得承擔出事的責任。

網民看到影片也嚇得一額汗，有網民留言「200元不必博命吧」、「10樓？聽起來就恐怖的樓層」、「這樣站外面玩命一樣」、「真出了事，僱主可就倒楣了」。

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責任編輯：王明芳