【疫下經濟】調查指疫情下近半數家庭收入跌　逾4成人曾借貸平均7.7萬

▲ 調查指疫情下近半數家庭收入跌，逾4成人曾借貸平均7.7萬。（基督教服務處提供）

香港基督教服務處調查發現，近半受訪市民的家庭收入曾在疫情期間下跌，當中超過4成人選擇借貸，平均借貸金額為7.7萬元，最高更借貸40萬元。團體就建議政府建立失業支援制度。

基督教服務處於今年9月至10月透過問卷調查，收集到598份有效問卷，平均年齡為38歲，當中近半人有大專或以上學歷。受訪者的家庭平均人數為4人，疫情前家庭平均收入為3.8萬元。結果發現有逾4成6的受訪市民家庭收入下跌，平均減幅近4成 ，而他們的最低家庭收入狀況平均維持8.5個月。在收入下跌者中，有5成半人的家庭收入仍未能回復至疫情前水平。

而在收入下跌者中，超過7成人需動用儲蓄應付日常開支，另有逾4成收入下跌者在疫情期間曾經借貸，並主要向親人及朋友借款，平均借貸金額為7.7萬元。當中，近6成人借貸4萬元或以上，最高借貸金額為 40萬元。在收入下跌者中，僅約2成人曾考慮申請綜援，最終不足4%人決定申請，遠低於選擇借貸的比例，而其他受訪者不申請綜援的原因主要是不符合申請資格及程序繁複。

基督教服務處表示，是次調查顯示，市民在疫情期間累積的財務問題仍需時間恢復，而現行的綜援制度未能即時紓解疫情下失業人士的困難。服務處建議容許特定人士提取部份強積金作應急之用、限時放寬綜援申請門檻及建立失業支援制度。

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責任編輯：李榮忠