【小腿抽筋】天氣寒冷小腿抽筋高峰期 中醫教內服調理+外洗法KO抽筋

▲ 天氣寒冷小腿抽筋高峰期， 中醫教內服調理+外洗法KO抽筋。

近日低溫襲港，早晚尤其寒冷，可要再三叮囑家中的長幼添衣保暖，小心着涼。天氣寒冷亦是長者小腿抽筋發作的高峰期，尤其可見夜半時單側或雙側小腿抽緊疼痛難耐，即使每每三數分鐘才能自我緩解，但有反覆發作傾向，少則纏繞數天，多則長達數周每晚小腿抽筋，疼痛難眠。

外在因素如天氣寒冷，會令抽筋更易發生。中醫相信這是由於寒主收引，寒會引致肌肉或筋膜緊張，若兼夾體質因素，引致肌肉不自主收縮。所以要預防半夜因受冷而肌肉筋膜緊張，應要留意睡衣夠長夠厚，保護小腿膝踝免於受寒。若平常易手腳冰冷者，更可考慮充電熱長襪。

內在因素方面，中醫認為這與「脾主肌肉，肝主筋」失常相關。若素體脾胃虛弱，消化不良，無以化生足夠氣血營養筋脈，血不榮筋；加諸日常生活操勞，須多站多步行，若休息不足無以休養筋脈。筋脈失卻氣血營養，容易失控致小腿抽筋。

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要紓緩抽筋情況，外洗法可以生薑及桂枝煲煮湯液浸腳，材料為以上藥材各為5錢，以清水一公升煲煮15分鐘，待稍涼至約60度時，泡浸足踝，按揉小腿筋腱。穴位按摩可按壓承山及地機穴，取承山穴方法為沿足筋後方直上，足踝與膝後側之間中點，定位於左右兩旁肌肉間之凹陷處；地機穴為小腿內側穴位，於膝內側與內踝連綫上，內膝後下方凹陷處向下3吋的位置，每穴每次按摩一分鐘，力度要達致輕度痠脹重為宜；穴位按摩若可配合中藥外洗浸則療效更佳。

內服中藥調理方面，調補氣血可以四物湯為主方作加減，其材料包括全當歸3錢、熟地3錢、川芎3錢、白芍3錢加入瘦肉4両，以清水3碗煎煮一小時後服用。加入伸筋草3錢及加重白芍至半両，可加強其放鬆筋骨療效。

最後，亦應留意自身有否低足弓或足拇指外翻問題，處理要予以足夠承托，並配合肌力鍛練。故此，外內因及自身足掌形狀，會共同影響肌筋狀況。氣溫因素可算是壓倒駱駝的最後一根稻草，但卻又不可不防……

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