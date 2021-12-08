【聖誕2021】趁聖誕假期親親大自然　領隊爸爸精選4條親子郊遊路線

▲ 親子郊遊經驗豐富的領隊爸爸，推介4條行山路線。

聖誕假期將至，疫情下不能外遊，家長可以考慮帶小朋友郊遊，親親大自然。熱愛行山的領隊爸爸戴緻賢（Johnny）推介4條位於新界和離島的路線，不但簡單易行，又可以欣賞香港獨有的景色，適合一家大小享受行山的樂趣。

▲ 香港行山領隊爸爸Johnny，與太太和女兒。（文子健攝）

在香港土生土長的Johnny年輕時已愛上行山，在女兒出生後，一家人經常四處郊遊，至今已經走過逾40條行山徑。他精選了兩條位於新界，以及兩條位於離島的行山路線，推介給各位爸爸媽媽。

基本上如果父母行得，BB時已可用揹帶、背囊架帶著小朋友行山，如小朋友已識行，2歲理應可帶他們行家樂徑。

最新影片：

親子同遊行山路線

▲ 大美督家樂徑。（文子健攝）

1. 大美督家樂徑

路程只有大約1公里，成年人約15至20分鐘便走完。家長可與小朋友在行山過程中準備玩具，讓他們在山上放電。

在短短的路程中，除了可以俯瞰淡水湖、仰望八仙嶺、船灣海以及馬屎洲的風景外，還可以沿著山徑尋找十二生肖標柱，家長們可趁機介紹十二生肖歷史，讓小朋友寓學習於娛樂。

▲ 城門水塘。（經濟日報資料圖片）

2. 荃灣城門水塘

城門水塘走一圈需時約2至3小時，沿途有草地涼亭，家長可與小朋友一同野餐，環境舒服，小朋友還能放電。

▲ 塔門。（受訪者提供）

3. 塔門

一家大小可在廣闊的草原上野餐放風箏，有士多補給，亦可看牛牛與大自然接觸。路線難度為1星。

▲ 半月灣。（受訪者提供）

4. 橋咀島——半月灣

從新山徑走到橋咀正灘，路程大約1小時，途中風景優美。路線難度為2星。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

行山注意事項

1. 小朋友要行山徑的內圍

Johnny提醒，因為小朋友比較活躍，喜歡蹦跳，稍有不慎踩上路的邊緣，有機會會令小朋友受傷，所以走山徑的內圍較為安全。

2. 不要隨便亂摸植物

家長在行山前，應先給小朋友一個有力的警告，「觸摸植物可能會有汁液流出，或會引致敏感，嚴重可導致眼盲」，提醒他們別亂摸植物。

Johnny建議，觸摸植物後如果持續感到痕癢，應立刻落山及找清潔水源沖洗，或以濕紙巾抹乾淨，最壞情況要找醫生治療及評估。

3. 不能離開父母視線範圍

山上充滿危險，若轉彎後看不見小朋友，家長們就不應讓孩子超越視線範圍太多，「假設小朋友不知道危險性，滑下斜坡可能會弄到手腳甚至頭部，這是要避免的事。」

4. 行山衣著

家長可以為小朋友準備一件棉質、鬆身的長袖衣服及長褲，防止蚊蟲叮咬，亦需帶備多一套衣服在行山後作替換。而鞋子方面，坊間的兒童行山鞋較稀少難買，Johnny指只需要一對能讓小朋友上體育堂的運動波鞋就可以，不要太緊或太鬆。

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳