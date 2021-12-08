【裘槎基金會】理大港大兩學者　獲頒裘槎前瞻科研大獎

▲ 香港理工大學及香港大學兩位學者獲頒「裘槎前瞻科研大獎2021」。（資料圖片）

裘槎基金會頒獎禮今日（8日）舉行，頒發多個獎項以表揚學者卓越科研成就。最新公布本年度「裘槎前瞻科研大獎」，由香港理工大學及香港大學兩位學者奪得，每人可獲500萬元科研基金資助。

「裘槎前瞻科研大獎2021」得獎學者之一是理大應用生物及化學科技學系助理教授梁敬池，其研究重點為探索能充分發揮合成有機化學的內在潛力。

梁敬池主要研究仿生軟體超分子驅動器，開發高動態、可逆和生物相容性的軟體超分子驅動器，是對現有聚合物軟體驅動器的補充；以及研究分層系統的可控超分子轉化，旨在控制超分子軟體材料，和各種基底表面自組裝二維結構在不同層次上的超分子組裝和組織的可逆轉換

另一名得獎者是港大理學院化學系和合成化學國家重點實驗室助理教授何健，他帶領團隊綜合運用有機化學、無機化學和材料科學等研究領域的專業知識和先進技術，成功研發數個高效的非均相銅催化劑，並運用於自由基偶聯反應的探索。

目前催化劑的用量可降低至傳統均相催化劑的百分之一以下，這為實驗室小規模催化反應的工業化擴大應用創造有利條件，在基金會支持下，何健的團隊將設計並合成一系列以金屬有機框架，以及納米團簇為基礎的新型非均相催化劑，以此解決有機合成和工業化應用中長期存在的諸多難題。

同場亦頒授「裘槎優秀科研者獎」及「裘槎優秀醫學科研者獎」予2020和2021年得獎學者，「裘槎前瞻科研大獎」給2019和2020年得獎學者。

私人基金會裘槎基金會由已故富商裘槎（Noel Croucher）於1979年創辦，旨在提升香港自然科學、科技及醫學的水平。「裘槎前瞻科研大獎」及「裘槎優秀科研者獎」分別於2012年及1997年設立，是裘槎基金會最頂尖獎項，頒授予極具才華及學術成就足以在國際學術界競爭的學者，經多位國際權威科學家嚴格評審；每名「裘槎前瞻科研大獎」得獎者可獲500萬元，「裘槎優秀科研者獎」的資助上限為港幣約300萬元，「裘槎優秀醫學科研者獎」的資助上限為港幣約450萬元。

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責任編輯：馮琪雅